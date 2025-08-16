Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EP

Controlados los dos incendios que devoraban Zamora y León, pero otros fuegos no dan tregua

Las llamas siguen desbocadas en Orense y han forzado a desalojar a 1.700 vecinos de la comarca de Sanabria tras saltar el límite provincial.

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:14

La buena noticia es que los dispositivos de emergencias lograron controlar hoy los dos grandes incendios forestales que durante la semana abrasaron buena parte de ... Zamora y León y obligaron a rescatar a miles de vecinos. La mala, que el fuego sigue desbocado en Galicia, sobre todo en Orense, desde donde las llamas han saltado el límite provincial y ya amenazan pueblos de la comarca zamorana de Sanabria, 1.700 de cuyos vecinos tuvieron que ser desalojados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  2. 2 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  3. 3 El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno
  4. 4 Los fuegos artificiales inauguran hoy ocho días de feria en Málaga
  5. 5 La ola de calor también asfixia a Málaga: aviso naranja para este fin de semana por máximas de hasta 42ºC
  6. 6 Cuatro grandes yates se citan en el puerto para asistir al inicio de la feria de Málaga
  7. 7 ¿Las empresas pueden obligar a los trabajadores a contestar llamadas y WhatsApp fuera de su horario?: sí, en estos casos
  8. 8

    El Málaga cambia de objetivos
  9. 9

    La Feria de Málaga arranca hoy con una previsión de menos ocupación en hoteles y viviendas turísticas
  10. 10

    La impresión a plomo resiste en un callejón de Lagunillas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Controlados los dos incendios que devoraban Zamora y León, pero otros fuegos no dan tregua

Controlados los dos incendios que devoraban Zamora y León, pero otros fuegos no dan tregua