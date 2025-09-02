Entrenadores, profesores, monitores… ¿qué exige la ley para trabajar con menores?
La condición se extiende tanto a profesionales como a personas voluntarias que mantengan un contacto regular y directo con niños y adolescentes
Martes, 2 de septiembre 2025, 11:05
La ley de protección integral a la infancia y adolescencia es tajante. Cualquier entrenador, profesor, monitor o persona que desempeñe una profesión, oficio u actividad ... que conlleve un contacto regular con menores de edad debe cumplir un único requisito: contar con un certificado negativo de delitos de naturaleza sexual.
Esta exigencia es independiente a si se trata de un puesto remunerado o no. Con este documento, lo que se acredita es que la persona no ha sido condenada en firme por cualquier delito contra la libertad sexual o asociado a la trata de seres humanos, lo que es obligatorio para trabajar con niños u adolescentes.
Dicha condición queda regulada en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, y se extiende a cualquier profesional o voluntario que vaya a desempeñar una actividad repetida, directa y regular y no meramente ocasional con menores, siendo ellos los destinatarios principales del servicio.
La expedición del certificado la realiza el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y su solicitud se puede realizar a través del portal web.
Cabe recordar que la semana pasada fue arrestado un instructor de kárate de 70 años en Torremolinos por las presuntas agresiones sexuales a varios menores a los que dio clases. Su nombre es Lorenzo M. y su andadura como entrenador de este deporte comenzó a finales de la década de los 70.
Cuatro jóvenes con edades de entre 20 y 25 años, tras poner sus casos en conocimiento de la Asociación Redime de Málaga, volcada en la atención a personas que han sufrido abusos sexuales en la infancia, denunciaron que habían sido víctimas del instructor desde los siete años hasta los 15 o 16.
El arrestado se había convertido en una de las figuras de mayor renombre a nivel nacional e internacional en la enseñanza de este deporte. En 2014 fue nombrado seleccionador nacional, cargo del que se le cesó tras conocerse su detención, y estaba al frente de un club en Torremolinos.
