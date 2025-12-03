Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dos agentes de policía custodian a la mujer detenida en Badajoz HOY

Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Cádiz

El hombre huyó con su pareja y sus hijos hasta Portugal para volver El Puerto de Santa María, donde ha sido arrestado

María Almagro

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:45

Comenta

La investigación por el crimen de Mabel, la mujer de 72 años de El Puerto, vecina de Valdelagrana, que aparecía muerta en su casa el ... pasado 23 de noviembre, ha dado ya su resultado más importante: todos los sospechosos están detenidos. Así lo ha informado la Policía Nacional este martes en un comunicado en el que informa que se ha detenido a un hombre en Portugal y a su pareja en Badajoz también presuntamente implicados y que habían huido tras los hechos. La otra persona fue arrestada, tal y como adelantó este periódico, horas después del homicidio.

