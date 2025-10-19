Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno

Cuenta atrás para el habitual cambio de hora habitual del mes de octubre. España se prepara para despedirse del horario de verano y meterse de ... lleno en el horario de invierno y, para ello, los ciudadanos deben estar atentos para cambiar sus relojes. ¿Qué día es exactamente el cambio de hora? ¿Ganamos o perdemos una hora de sueño? ¿Por qué se toma año tras año esta medida? Te lo explicamos.

¿Cuándo se cambia la hora?

El cambio de hora al horario de invierno tendrá lugar el último domingo de octubre. Este año será durante la madrugada del sábado 25 al domingo 26.

¿Se adelanta o se atrasa la hora?

Durante dicha madrugada el reloj se atrasa una hora: a las 03.00 horas serán las 02.00 horas en España, por lo que esa noche podremos dormir una hora más.

¿Por qué se cambia la hora?

Aunque existe un debate actual sobre su eficacia, lo cierto es que esta medida se justifica en el ahorro energético. La normativa busca sincronizar las horas de luz natural con la jornada laboral para reducir el consumo de electricidad, tanto en España como en el resto de países de la Unión Europea.

Es la Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, la que recoge el calendario del período de la hora de verano correspondiente hasta el 2026. Así, el artículo 5 de este Real Decreto dispone que cada cinco años se publicará un calendario con las fechas concretas del cambio de hora mediante Orden del ministro de la Presidencia, con el único objeto de que ciudadanos y organizaciones privadas y públicas puedan conocer anticipadamente las fechas del cambio horario anual. En 2026 el período de la hora de verano comenzará el Domingo, 29 de marzo y finalizará el Domingo, 25 de octubre.