Llega el cambio de hora de invierno: cómo evitar que afecte a nuestra salud

Toca volver a cambiar los relojes. A partir de este domingo, 26 de octubre, estrenaremos el horario de invierno, y con su llegada 'ganaremos' ... una hora de sueño. Más allá de la anécdota, hay quien realmente se ve afectado por este cambio, y no sólo durante el primer día, sino incluso durante más. Lo más habitual es sensación de cansancio, somnolencia o embotamiento mental, algo parecido a una resaca, y también se ve afectado el sueño e incluso el estado de ánimo. Esto se debe a que puede haber cierta desregulación de los ritmos circadianos, ya que nuestro cerebro está programado para regular cada 24 horas los ritmos biológicos principales, como el ciclo de sueño-vigilia y la liberación de determinadas hormonas, como la melatonina o el cortisol. Por eso, si introducimos algún cambio horario que implica alterar ese periodo de veinticuatro horas, el cerebro necesitará más tiempo para reajustarse.

Para evitar que el cambio de horario nos afecte, o para ayudar a amortiguar su impacto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recoge una serie de recomendaciones de los expertos, que se centran especialmente en dormir puesto que es uno de los aspectos que inicialmente más pueden verse influenciados por el nuevo horario.

Recomendaciones para dormir

- Procura mantener un horario regular de sueño: acuéstate y levántate siempre a una hora parecida (también en fines de semana).

- Duerme las horas que necesites para estar fresco durante el día: ni más ni menos.

- Si eres aficionado a las siestas, ten en cuenta que son mejores las que duran 20 minutos o menos.

- Haz ejercicio regularmente, pero nunca justo antes de meterte en la cama o te costará conciliar el sueño.

- No consumas bebidas estimulantes (café, té, refrescos de cola, alcohol...) en las 4-6 horas previas a acostarte.

- No cenes demasiado: es mejor una cena ligera al menos 2 horas antes de dormir.

- Prepara un ambiente de sueño apropiado: oscuro, silencioso, de temperatura agradable y bien ventilado.

- Descansa sobre un colchón cómodo: ni muy rígido ni muy blando.

- Si tienes problemas para conciliar el sueño, no lo fuerces: evita mirar el reloj, vete a otra habitación y relájate (por ejemplo leyendo) hasta que te pesen los párpados. En el mercado hay diversos productos para dormir, plantas medicinales, medicamentos, suplementos.... que puedes adquirir sin necesidad de receta médica.