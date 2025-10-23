Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Familia Real poco antes de dar comienzo el concierto de la Fundación Princesa de Asturias. Damián Arienza

Entre el azul marino y el negro: la Reina Letizia y sus hijas, radiantes en el concierto de los Premios Princesa de Asturias

Doña Letizia apostó por un 'look' de pantalón y blusa con mangas de pedrería, Leonor por un conjunto de Armani y la Infanta Sofía lució un mono 'noir' de espalda descubierta

Sheila Vaca

Gijón

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:43

Comenta

Siete y tres minutos de la tarde. Es la hora a la que han llegado este jueves los Reyes y sus hijas al Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo ... para disfrutar, como manda la tradición del Concierto de la Fundación Princesa de Asturias, antesala de los premios. Al abrirse las puertas de los coches oficiales en los que viajaban —don Felipe y doña Letizia en uno, y Leonor y Sofía en otro—, la Familia Real ha sido recibida entre aplausos, vítores y piropos. Los cuatro respondieron a esa cálida bienvenida saludando cordialmente mientras las cámaras captaban el momento. Pasado el umbral de la puerta llegaban las primeras fotos oficiales. Y hubo unanimidad en la gama de color elegida para el evento: reinaron el negro y el azul marino.

