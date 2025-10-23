Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Familia Real a su llegada al Auditorio para asistir al concierto de los Premios.

La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio

Los Reyes han llegado al Oviedo acompañados de sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Mañana será la ceremonia de entrega y el sábado cierran su visita en Valdesoto

M. F. A.

Oviedo

Jueves, 23 de octubre 2025, 19:38

Comenta

La Familia Real Los Reyes, Felipe VI y doña Letizia, acompañados de sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han llegado a Oviedo ... esta misma tarde para iniciar su agenda con motivo de los Premios Princesa. La primera parada será el Auditorio por el concierto de la Fundación; es la norma.

