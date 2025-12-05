Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Familiares del menor lloran tras la trágica noticia en Garrucha. EFE / Carlos Barbaes

La autopsia ve indicios de violencia física y sexual en el niño aparecido muerto en Almería

Los detenidos, su madre y la pareja sentimental, declararán ante el juez este sábado

Nerea Escámez

Almería

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:06

El cuerpo del menor de cuatro años hallado muerto este miércoles en la playa de Garrucha presenta «signos de violencia física y sexual», según los ... primeros indicios de la autopsia preliminar del cadáver realizada en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería.

