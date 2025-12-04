Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de la Guardia Civil D.I.

Detenidos la madre y un hombre por la muerte violenta de un niño de cuatro años en Almería

El cuerpo ha sido localizado la noche de este miércoles en una playa de Garrucha

Nerea Escámez.

Almería

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:51

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un menor de cuatro años, cuyo cuerpo ha sido localizado la noche de este miércoles. Por el ... momento hay dos detenidos, la madre del menor y otro varón, que no se trata del padre del pequeño.

