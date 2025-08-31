Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Palestinos velan los cuerpos de los periodistas fallecidos en el ataque del 25 de agosto. EP

El asesinato en Gaza de 250 periodistas une a la prensa mundial en la condena al Ejército israelí

Vocento se suma a una protesta internacional convocada por Reporteros Sin Fronteras contra «los crímenes perpetrados con total impunidad» en Palestina

Ander Azpiroz

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:07

La prensa mundial clama, y llora, por el asesinato en Gaza de 250 periodistas a manos del Ejército israelí desde el comienzo de la ... invasión del territorio palestino en noviembre de 2023. Ante esta situación límite Reporteros Sin Fronteras y el movimiento ciudadano Avaaz han convocado para este lunes una jornada de protesta a la que se han sumado 150 medios de comunicación de 50 países, entre ellos los pertenecientes a Vocento. En cada una de las sedes de estos periódicos, radios o televisiones se guardará un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas.

