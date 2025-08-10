Alerta sanitaria en Andalucía y otras cuatro regiones por unas pastillas de caldo con alérgenos ocultos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) notifica una alerta alimentaria por la presencia no declarada en el etiquetado de pescado, crustáceos y ... moluscos en varias pastillas de caldo de la marca Bao Long. Los productos, procedentes de Vietnam, se han vendido en nuestro país en cinco comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, y no se descarta que haya más regiones afectadas.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia al pescado, crustáceos o moluscos que puedan tener en casa los artículos afectados por este aviso (trasladado por las autoridades sanitarias de Países Bajos) que no los consuman, mientras que para el resto de la población no supone ningún riesgo.

Los datos de los productos implicados son:

Ampliar

- Producto 1: (este producto ya estuvo implicado en la reciente alerta por presencia de soja no declarada)

Nombre: Hủ tiếu Nam Vang.

Marca: Bao Long.

Aspecto del producto: 12 paquetes de 75 g.

Número de lote: todos los lotes.

Peso de unidad: 12 x 75 g.

Temperatura: ambiente.

Ampliar

- Producto 2:

Nombre: Bún Riêu.

Marca: Bao Long.

Aspecto: 12 paquetes de 75 g.

Número de lote: todos los lotes.

Peso de unidad: 12 x 75 g.

Temperatura: ambiente.

Ampliar

- Producto 3:

Nombre: Bun bo hue.

Marca: Bao Long.

Aspecto: 12 paquetes de 75 g.

Número de lote: todos los lotes.

Peso de unidad: 12 x 75 g.

Temperatura: ambiente.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.