Alerta sanitaria en Andalucía y otras cuatro regiones por unas pastillas de caldo con alérgenos ocultos

La Aesan advierte de un error en el etiquetado que puede suponer un riesgo para parte de la población

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:27

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) notifica una alerta alimentaria por la presencia no declarada en el etiquetado de pescado, crustáceos y ... moluscos en varias pastillas de caldo de la marca Bao Long. Los productos, procedentes de Vietnam, se han vendido en nuestro país en cinco comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, y no se descarta que haya más regiones afectadas.

