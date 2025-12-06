Retiran de la venta una crema corporal de una conocida marca incluida en un calendario de adviento

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) AEMPS ha ordenado la retirada de un producto de belleza incluido en un calendario de adviento. ... En concreto, se trata de la manteca corporal The Cocoa Cloud de la marca Yepoda, que estaba incluida en la casilla del 8 de diciembre.

De acuerdo con la información facilitada por la empresa, una vez abierto, se ha observado tras el uso del artículo del crecimiento del microorganismo Pseudomonas aeruginosa en el lote número SR335. Esta proliferación de bacterias se debe a una pérdida de eficacia del conservante en dicho lote.

La empresa responsable ha confirmado que en España esta crema se ha comercializado sólo a través de la página web de Yepoda, firma coreana muy popular especialmente entre los jóvenes y en redes sociales. La marca ha compartido un mensaje en su sitio oficial para informar sobre los pasos a seguir si se dispone de alguna unidad. Además, la empresa también ha informado de la situación a las personas que adquirieron el producto a través de un correo electrónico.

Ampliar El producto afectado por la alerta y el calendario al que pertenece. AEMPS

La AEMPS ha informado sobre estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. En caso de tener en casa el producto afectado por esta alerta, no debe usarse y se puede reclamar su devolución.