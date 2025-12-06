Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Alerta sanitaria

Retiran de la venta una crema corporal de una conocida marca incluida en un calendario de adviento

Detectan la proliferación de una bacteria en el producto una vez abierto

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:08

Comenta

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) AEMPS ha ordenado la retirada de un producto de belleza incluido en un calendario de adviento. ... En concreto, se trata de la manteca corporal The Cocoa Cloud de la marca Yepoda, que estaba incluida en la casilla del 8 de diciembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  3. 3 Prisión para un ladrón por el brutal apuñalamiento a un hombre que lo sorprendió asaltando su chalé en Málaga
  4. 4 Cierra La Pachamama, el primer restaurante peruano que abrió en el Centro de Málaga
  5. 5 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  6. 6 Mercadona cambia sus horarios en el puente de diciembre: estos son los días que abrirá y los que no
  7. 7 Nuevo millonario en Málaga: el cuponazo de la ONCE deja 6 millones en un solo cupón
  8. 8 Reabierta al tráfico la A-45 tras retirarse los vehículos implicados en el accidente
  9. 9 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  10. 10

    Abre el primer hotel de lujo para perros en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Retiran de la venta una crema corporal de una conocida marca incluida en un calendario de adviento

Retiran de la venta una crema corporal de una conocida marca incluida en un calendario de adviento