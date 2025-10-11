Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Dolorosa del Prendimiento, en besamanos, en la catedralicia capilla de San Rafael. R. Rodríguez

La Virgen del Gran Perdón hace historia en la Catedral de Málaga

La Dolorosa del Prendimiento nunca antes había cruzado el dintel del templo mayor de la diócesis, que la acoge en el centenario de la hermandad

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:51

Comenta

La Virgen del Gran Perdón se encuentra desde este viernes por la tarde en la Catedral de Málaga, lo que constituye un acontecimiento histórico que ... quedará grabado para siempre en la memoria de la Hermandad del Prendimiento. Y es que nunca antes la Dolorosa capuchinera había pisado la basílica catedralicia. Sin embargo, lo ha hecho precisamente este otoño, en el año en que su cofradía que le rinde culto celebra el primer siglo de su fundación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

