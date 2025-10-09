El traslado de la Virgen del Gran Perdón a los Estudiantes abre los actos centrales del centenario del Prendimiento

La Hermandad del Prendimiento ya ha abierto los días grandes de su centenario fundacional. Lo hizo este jueves, con el traslado procesional de la Virgen ... del Gran Perdón, la protagonista indiscutible de esta semana, en su trono del Domingo de Ramos, para dirigirse a la casa hermandad de los Estudiantes, desde donde iniciará la procesión extraordinaria el próximo domingo, a partir de las 18 horas, que la mantendrá en la calle durante más de once horas, ya que contará con un largo recorrido que incluirá el Centro, con la Tribuna de los Pobres como uno de los puntos principales del itinerario, y los barrios de El Molinillo, Segalerva, Capuchinos y El Ejido.

La Dolorosa capuchinera puso rumbo a la sede social de los Estudiantes pasados dos minutos sobre las 20 horas, desde su casa hermandad de la calle San Millán, en El Ejido. El cortejo lo formaban la cruz guía escoltada con dos faroles y una nutrida comitiva de hermanos con cirios blancos y un cuerpo de insignias formado por los dos estandartes de la Virgen, el antiguo y el que se procesiona actualmente, y el guion. Cerraba filas una también nutrida presidencia y el cuerpo de acólitos, con una veintena de monaguillos infantiles que se desvivían regalando estampitas al público. En la presidencia figuraba el director espiritual de la hermandad, Rafael Pérez Pallarés, quien nada más ver el trono en la calle exclamó: «es espectacular», y acto seguido, sacó su dispositivo móvil del bolsillo para captar este momento de júbilo, con un público totalmente entregado desde que el hermano mayor de la corporación, Juan Manuel Gutiérrez, dio los primeros toques de campana para comenzar a andar.

Con el Himno Nacional, seguido de la marcha propia 'Malagueña del Gran Perdón', de Gabriel Robles, catedrático emérito del Conservatorio Superior de Música, daba la Dolorosa los primeros pasos por la calle San Millán. La pieza que interpretaba la banda de música Virgen del Rocío sonaba, cómo no, a Málaga. Y unos metros más adelante, turno para el 'Himno de Coronación de la Esperanza', de Perfecto Artola, otra marcha que también suena a Málaga y que Roma conoció el pasado mes de mayo con motivo de la participación de la Virgen de la Esperanza en la Gran Procesión por el Jubileo de las Cofradías.

Ampliar La Dolorosa salió de su casa hermandad pasados dos minutos sobre las 20 horas. Migue Fernández

El espectacular trono, llevado por 250 portadores que estrenaron túnica, a los que se sumaron 37 más, en el 'Arca Capuchinera' o submarino, iba adornado con claveles blancos y helechos de cuero en las ánforas laterales y cráteras, y rosas spray blancas para las anforitas del frontal que, además, exhibió flores de talco a modo de guirnaldas doradas. Y en el arco de campana, un lazo rosa, ya que la cofradía mantiene un vínculo estrecho desde hace años con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), colaborando en sus cuestaciones anuales y, de forma especial, en la sensibilización sobre esta enfermedad.

La Virgen iba majestuosa, vestida con una saya bordada en hilo de oro sobre tisú blanco, diseño y ejecución del taller de Juan Rosén, y su toca de sobremanto bordada en malla de oro en el taller de Empleo de la cofradía, diseño del recordado Eloy Téllez, el gran artífice del patrimonio más reciente de la corporación.

El trono sufrió varios contratiempos a su paso por la calle San Millán, camino de la parroquia de El Buen Pastor, ya que, con dificultad, tuvo que sortear varias ramas de los árboles de esta vía e incluso no pudo evitar arrancar una de ellas, de gran tamaño, que quedó enganchada en la bambalina delantera del palio. En ese momento, los alzacables no se encontraban en este punto y tuvo que ser el pabilero el que retiró la rama. Reanudada la marcha, la banda del Rocío levantaba al público con 'La Estrella Sublime', de Manuel López Farfán, una de las composiciones clásicas de la Semana Santa andaluza.

A lo largo del recorrido del traslado procesional, la Virgen del Gran Perdón realizó varias estaciones, la primera de ellas, ante la parroquia del Buen Pastor, templo que forma una unidad pastoral con la Divina Pastora y Santa Teresa, la sede canónica de la centenaria corporación. Allí, a las 20.45 horas, mientras repicaban las campanas del templo, aguardaban los hermanos de la Crucifixión portando bastones y su guion corporativo. El viento empezó a hacer de las suyas y apagó la cera de los arbotantes y candelería.

Ampliar La titular del Prendimiento a su paso por el templo de El Buen Pastor. Migue Fernández

Y poco después, tras bajar una abarrotada calle Los Negros con otra pieza de Artola, 'Virgen de Gracia', y girar hacia Cruz Verde, en Frailes, se hallaban las representaciones de los Gitanos y la Sentencia, a las puertas de sus respectivas casa hermandad. A lo lejos se oían cohetes, que venían de Capuchinos. «Algo grande estará ocurriendo», se preguntaría más de uno ajeno a lo que se estaba viviendo en una ya noche de jueves con guiños al Domingo de Ramos.

Otro momento destacado ocurrió cuando la Virgen del Gran Perdón entró en la plaza de la Merced. Eran las 21.45 horas. Y a la altura de la calle Madre de Dios, piteros de la Hermandad del Rocío de Málaga La Caleta daban la bienvenida a la Dolorosa.

Después de este encuentro simbólico con la Blanca Paloma, representada por la corporación letífica malagueña del templo de Santiago, solo faltaba la bajada de la Dolorosa por Alcazabilla, calle que nunca antes había pisado y que este jueves conoció gracias al centenario de la cofradía capuchinera y a que la Hermandad de los Estudiantes ha prestado su casa hermandad para poner fin a la primera parada de la Virgen del Gran Perdón en el Centro de Málaga para presidir este viernes la misa conmemorativa en la Catedral.

Traslado a la Catedral

Con la imagen mariana del Prendimiento ya en el salón de tronos de la corporación estudiantil, donde pasará la noche, este viernes se dirigirá al primer templo de la diócesis a las 18 horas por las calles Alcazabilla y Císter, con acceso a la basílica por el Patio de los Naranjos, y a las 19.30 horas, se celebrará la misa conmemorativa del centenario de la Hermandad del Prendimiento, que estará oficiada por el deán de la Catedral y pregonero de la pasada Semana Santa, José Manuel Ferrary.

Ampliar La Virgen del Gran Perdón bajo palio, en su bajada hasta la casa hermandad de los Estudiantes. Migue Fernández

Al día siguiente, este sábado, la Dolorosa estará expuesta en devoto besamanos desde las 10.30 a 18.30 horas, en la catedralicia capilla de San Rafael, y a las 20 horas, retornará a la casa hermandad de los Estudiantes, desde donde iniciará su procesión extraordinaria este domingo, festividad del Pilar y Día de la Hispanidad, a las 18 horas. Como ocurriera este jueves, la Virgen figurará en su trono del Domingo de Ramos, pero presentará un exorno floral distinto y la imagen también vestirá de forma diferente. El cortejo estará en la calle este domingo más de once horas y recorrerá el siguiente itinerario: Alcazabilla, Císter, San Agustín, Duque de la Victoria, plaza del Siglo, Molina Larios, plaza del Obispo, Strachan, Larios, plaza de la Constitución, Especería, Cisneros, Fajardo, Compañía, Tribuna de los Pobres, Carretería, Dos Aceras, Carrera de Capuchinos, Empecinado, Alderete, Marqués de Cádiz, Eduardo Domínguez Ávila, plaza de Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Miguel Bueno Lara y San Millán, con encierro en torno a las 4.45 horas. El trono marchará con los sones de la banda de música Virgen del Rocío.