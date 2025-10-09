Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cientos de personas acompañaron a la Virgen del Gran Perdón en su bajada al Centro. Migue Fernández

El traslado de la Virgen del Gran Perdón a los Estudiantes abre los actos centrales del centenario del Prendimiento

La imagen mariana, que ha bajado al Centro de Málaga en su trono de Semana Santa, será protagonista de los próximos días con su presencia en la Catedral y la procesión extraordinaria del domingo

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:13

La Hermandad del Prendimiento ya ha abierto los días grandes de su centenario fundacional. Lo hizo este jueves, con el traslado procesional de la Virgen ... del Gran Perdón, la protagonista indiscutible de esta semana, en su trono del Domingo de Ramos, para dirigirse a la casa hermandad de los Estudiantes, desde donde iniciará la procesión extraordinaria el próximo domingo, a partir de las 18 horas, que la mantendrá en la calle durante más de once horas, ya que contará con un largo recorrido que incluirá el Centro, con la Tribuna de los Pobres como uno de los puntos principales del itinerario, y los barrios de El Molinillo, Segalerva, Capuchinos y El Ejido.

