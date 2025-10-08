¿Por qué la Virgen del Gran Perdón será venerada en la capilla de San Rafael de la Catedral de Málaga?

La Virgen del Gran Perdón presidirá este sábado la capilla de San Rafael de la Catedral de Málaga, donde permanecerá expuesta en devoto besamanos desde ... la mañana, a partir de las 10.30 horas, tras la misa de coro, hasta las 18.30 horas, momento en el que comenzarán los preparativos de la misa conmemorativa del centenario fundacional de la Hermandad del Prendimiento, que la oficiará el deán de la basílica catedralicia, José Manuel Ferrary, a partir de las 19.30 horas.

La inédita presencia de la Dolorosa capuchinera en el primer templo de la diócesis no solo se enmarca dentro de los actos organizados por el siglo de historia de la hermandad, sino que cobra un significado especial, a la par que emotivo, al ocupar la imagen la capilla donde reposan los restos del que fuera obispo de Málaga, entre 1947 hasta 1966, Ángel Herrera Oria. Fue precisamente Herrera Oria quien, un año después de su llegada a Málaga, impulsó de forma decisiva la reorganización de la Hermandad del Prendimiento, que había nacido en 1925 vinculada al gremio de los asentadores del mercado de mayoristas, pero su andadura se vio truncada tras los trágicos sucesos de mayo de 1931, cuando la ciudad padeció el episodio de la quema de iglesias y conventos que se llevó por delante a las primeras imágenes de la cofradía, el Señor del Prendimiento y la figura de Judas Iscariote, ambas tallas de Antonio Castillo Lastrucci.

Desde su fundación hasta su regreso al culto, la corporación surgiría en la iglesia de la Victoria para luego pasar al templo de Santo Domingo, posiblemente, un año después, y se reorganizó en 1948 en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, donde permaneció hasta su traslado definitivo a la Divina Pastora y Santa Teresa en 1957, coincidiendo con el mismo año en el que se incorporó a la hermandad la titular mariana, la Virgen del Gran Perdón.

Detenida la trayectoria corporativa en 1931, no fue hasta la llegada de monseñor Herrera Oria cuando ésta dio los primeros pasos para su reorganización, gracias, sobre todo, al impulso del nuevo prelado, que, finalizada la Semana Santa de 1948, y tras la reunión mantenida con capataces y hombres de trono asalariados, sugirió la recuperación de la Hermandad del Prendimiento.

El que llegaría a ser cardenal, y hoy en proceso de beatificación, fomentó la participación de los laicos en la vida eclesial y promovió un nuevo florecimiento de la religiosidad popular malagueña, tan duramente golpeada en la década de los 30. Su relación con la Hermandad del Prendimiento fue especialmente estrecha hasta el punto de que la corporación dio entrada a mediados del mes de agosto de 1948, en la vicaría general del Obispado, una misiva solicitando al prelado la aceptación del nombramiento de hermano mayor honorario de la cofradía, cargo que Herrera Oria aceptó justo un mes después; es decir, el 15 de septiembre de 1948.

Así las cosas, el hecho de que la Virgen del Gran Perdón presida, este sábado, la capilla donde descansa quien fue el principal valedor de la reorganización de la Hermandad del Prendimiento adquiere un valor significativo e histórico, como también lo será cuando la Dolorosa, que partirá hacia la casa hermandad de los Estudiantes el mismo sábado cuando finalice la misa conmemorativa, salga en procesión extraordinaria este domingo, 12 de octubre, en su trono del Domingo de Ramos y desde los Estudiantes, para poner rumbo a su sede social de la calle San Millán. Y es que precisamente fue el 12 de octubre, pero de 1947, hace exactamente 78 años, cuando monseñor Ángel Herrera Oria tomó posesión como obispo de Málaga. Aquel día, tras aterrizar en el aeropuerto procedente de Santander, su ciudad natal, su primera parada fue el santuario de la Victoria, donde rezó ante la Patrona de Málaga y la diócesis. Y desde allí, bajó a pie hasta la Catedral, en un gesto de cercanía y humildad que marcaría su episcopado.

Homenaje

El besamanos de la Virgen del Gran Perdón en la catedralicia capilla de San Rafael permitirá, por tanto, la veneración de esta imagen en un lugar donde nunca antes ha estado, la Catedral, y también supondrá un homenaje al promotor de la reorganización de la Hermandad del Prendimiento. Por este motivo, en este oratorio del templo mayor de la diócesis, donde estará expuesta la Dolorosa, se dispondrán también los documentos expedidos para el nombramiento del cargo honorífico de hermano mayor honorario del obispo, solicitado al obispo Herrera Oria, su aceptación y su fotografía. Este título lo recibió en el mismo Obispado el 4 de enero de 1950, con representación de la junta de gobierno y 150 trabajadores de distintos oficios.

El sepulcro de Ángel Herrera Oria, sepultado en julio de 1968, se encuentra en el lateral izquierdo de esta capilla dedicada al arcángel San Rafael, donde se sitúa un cuadro del siglo XVII de grandes dimensiones, de Juan Niño de Guevara, en el que se plasma el tema de La Anunciación. El sepulcro en cuestión, realizado en mármol verdoso, cuenta con un busto del que fuera prelado de Málaga modelado por el escultor Víctor de los Ríos, quien utilizó su máscara mortuoria para su ejecución.

La capilla de San Rafael se emplaza entre la de San José y la puerta del Patio del Sagrario, en la nave del Evangelio de la Catedral de Málaga. El arcángel, que se ve acompañado a derecha e izquierda por las figuras de los dos Tobías, padre e hijo, preside el nicho central de un retablo realizado en madera, imitando a la piedra con decoración en dorado, con desarrollo de columnas y frontones partidos, todo distribuido en tres calles, que es una reproducción de la anterior estructura arquitectónica, destruida en 1936, a excepción del ático y la figura alegórica de la Caridad, que aún se mantienen de aquel conjunto.