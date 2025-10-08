Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Virgen del Gran Perdón estará en besamanos en la Catedral. Sur

¿Por qué la Virgen del Gran Perdón será venerada en la capilla de San Rafael de la Catedral de Málaga?

La Dolorosa del Prendimiento estará expuesta en besamanos este sábado, 11 de octubre, con motivo del centenario fundacional de la hermandad

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:40

La Virgen del Gran Perdón presidirá este sábado la capilla de San Rafael de la Catedral de Málaga, donde permanecerá expuesta en devoto besamanos desde ... la mañana, a partir de las 10.30 horas, tras la misa de coro, hasta las 18.30 horas, momento en el que comenzarán los preparativos de la misa conmemorativa del centenario fundacional de la Hermandad del Prendimiento, que la oficiará el deán de la basílica catedralicia, José Manuel Ferrary, a partir de las 19.30 horas.

