Así será la salida extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón de Málaga

Fachada adornada de la casa hermandad del Prendimiento para la extraordinaria de su Virgen.

Rafael Rodríguez Málaga Lunes, 6 de octubre 2025, 16:53

Málaga se prepara para vivir unos días muy especiales con motivo del centenario fundacional de la Hermandad del Prendimiento. Entre el 9 y el 12 de octubre, la Virgen del Gran Perdón recorrerá las calles de la ciudad en distintos actos conmemorativos que culminarán con una procesión extraordinaria el Día de la Hispanidad y festividad de la Virgen del Pilar.

La primera cita llegará este jueves, 9 de octubre, cuando la Dolorosa del Gran Perdón salga en procesión hacia el Centro Histórico en su trono del Domingo de Ramos. La salida se producirá a las 20 horas desde la casa hermandad, en la calle San Millán. El séquito que acompañará a la imagen mariana, formado por 80 hermanos con cirios, bajará al Centro Histórico por Hermosilla, Diego de Siloé, donde será recibida por la Hermandad de la Crucifixión a las puertas de la parroquia del Buen Pastor, Los Negros, Frailes –aquí habrá representaciones de los Gitanos y la Sentencia a las puertas de sus respectivas casas hermandad–, La Merced, plaza de la Merced, donde aguardarán los hermanos del Rocío Málaga La Caleta en la esquina con la calle Madre de Dios y sonarán los piteros rocieros, y, finalmente, Alcazabilla, vía por la que nunca ha pasado la cofradía, para entrar al salón de tronos de la Cofradía de los Estudiantes. La llegada está prevista en torno a la medianoche.

El viernes, la efigie será trasladada a la Catedral para la misa estacional, conmemorativa del centenario, que se celebrará a las 19.30 horas. La salida desde la casa hermandad de los Estudiantes será a las 18 horas, con paso por Alcazabilla y Císter y acceso al primer templo de la diócesis por el Patio de los Naranjos.

Al día siguiente, el sábado 11 de octubre, la Virgen del Gran Perdón permanecerá expuesta a la veneración de los fieles y en besamanos en el primer templo de la diócesis. El regreso a la casa hermandad de los Estudiantes se efectuará también este sábado, a las 20 horas, siguiendo el mismo recorrido en sentido inverso; es decir, Patio de los Naranjos, Císter y Alcazabilla.

El acto central de esta conmemoración tendrá lugar este domingo, 12 de octubre, con la procesión extraordinaria de regreso de la Virgen del Gran Perdón, de nuevo en su trono procesional. La salida será a las 18 horas desde la casa hermandad de los Estudiantes y se prolongará durante unas once horas, hasta el encierro en la sede del Prendimiento, en la calle San Millán, previsto hacia las 4.45 de la madrugada.

El largo recorrido incluirá algunas de las calles más emblemáticas del Centro, como la plaza del Obispo, Larios arriba, la plaza de la Constitución o la Tribuna de los Pobres. El itinerario establecido es el siguiente: Alcazabilla, Císter, San Agustín, Duque de la Victoria, plaza del Siglo, Molina Larios, plaza del Obispo, Strachan, Larios, plaza de la Constitución, Especería, Cisneros, Fajardo, Compañía, Tribuna de los Pobres, Carretería, Dos Aceras, Carrera de Capuchinos, Empecinado, Alderete, Marqués de Cádiz, Eduardo Domínguez Ávila, plaza de Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Miguel Bueno Lara y San Millán.

Adornos

Con motivo de esta celebración, la hermandad ha decorado numerosas calles por las que transitará la imagen, tanto del barrio de El Ejido, donde se encuentra su casa hermandad, como de Capuchinos, emplazamiento de su sede canónica, la parroquia de la Divina Pastora, y del Centro Histórico, incluida la Tribuna de los Pobres, uno de los puntos más destacados del itinerario procesional de la cofradía cada Domingo de Ramos. Los adornos se han realizado, principalmente, a base flores de papelillo, colgaduras y reposteros, algunos de ellos con lazos rosas, un gesto cargado de significado, ya que la Hermandad del Prendimiento mantiene desde hace años un vínculo estrecho con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), colaborando en sus cuestaciones anuales y, de forma especial, en la sensibilización sobre esta enfermedad. Es tal la implicación y sensibilidad que muestra esta corporación con este asunto que, incluso, la Virgen del Gran Perdón porta durante todo el año un lazo rosa con la cruz de la AECC, junto a una flor de iris blanco, símbolo de vida, esperanza y compromiso con la investigación oncológica.

La relación entre la hermandad y la AECC es tan estrecha que cada Viernes de Dolores un grupo de voluntarias y directivos de la asociación visitan a la Virgen del Gran Perdón en un acto íntimo, en el que se renueva ese lazo simbólico de apoyo y esperanza hacia las personas afectadas por el cáncer de mama.

El encierro de la procesión extraordinaria del 12 de octubre estará precedido por una recepción especial en la parroquia de la Divina Pastora, antes del regreso definitivo de la imagen a su casa hermandad, cerrando así un fin de semana histórico para la hermandad y para la ciudad.

Puntos de interés

La Hermandad del Prendimiento ha señalado los siguientes puntos de interés para la procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón del próximo domingo, 12 de octubre.

• Calle Císter. Petalada y la actuación de la comparsa de Churriana.

• Patio de los Naranjos. Actuación de un coro de Carmina Nova.

• Plaza de la Constitución. Cantes y bailes por malagueñas por el coro Aire Andaluz.

• Calle Compañía, ante la casa hermandad de la Cena. Cambio del turno de portadores.

Plano del recorrido que realizará la Virgen del Gran Perdón. Sur

• Tribuna de los Pobres. Actuación de una soprano, que interpretará el Ave María de Caccini.

• Calle Carretería (último tramo). Cantes y bailes por verdiales.

• Calle Dos Aceras, en la casa hermandad de la Sangre. Petalada y cante por sevillanas a cargo de Paco Pastora.

• Carrera de Capuchinos. Recitado de un poema y petalada.

• Calle Alderete. Cante, poema y petalada de la juventud cofrade.

• Calle Eduardo Domínguez Ávila, ante la casa hermandad de Salesianos. Cante y petalada.

• Plaza de Capuchinos, ante la parroquia de la Divina Pastora. Actuación de un coro y encuentro con el Señor del Prendimiento. La Dolorosa pisará una alfombra de sal.

• Calle San Millán, durante el encierro. Petalada e interpretación de piezas musicales.

La imagen

La Virgen del Gran Perdón es una imagen de candelero, realizada en 1957 por Andrés Cabello Requena, profesor de talla de la antigua Escuela de Formación Profesional 'Francisco Franco'. Fue restaurada por Juan Ventura en el año 1980 (Sevilla), mientras que el imaginero malagueño Juan Manuel García Palomo también intervino en la efigie en 2008.

Ampliar La Virgen del Gran Perdón es obra de Andrés Cabello Requena. Sur

Procesionó por primera vez en el año 1958, en un trono de madera tallada y dorada ejecutado en la Escuela de Formación Profesional.

La Dolorosa lucirá su corona diseñada por Eloy Téllez y ejecutada por Alejandro Borrero en plata blanca y sobredorada (2003). La figura de la Inmaculada tallada en marfil es de García Palomo, copia de la que se encuentra en el centro de la plaza de Capuchinos.

Asimismo, a la ida, este jueves, vestirá su saya bordada en hilo de oro sobre tisú blanco, diseño y ejecución del taller de Juan Rosén, y su toca de sobremanto bordada en malla de oro en el taller de Empleo de la cofradía, diseño de Eloy Téllez. Su vestidor es Agustín González. Y a la vuelta, en la procesión triunfal del domingo, la imagen lucirá su saya bordada sobre terciopelo azul con diseño de José Miguel Moreno y realizada en el taller de Empleo de la corporación y, su toca de sobremanto.

El trono

El trono de la Virgen del Gran Perdón sigue un diseño de Juan Casielles del Nido, de 1974, aunque cuenta con nuevos elementos de Eloy Téllez Carrión, como los arbotantes.

Los talleres Villarreal realizó entre 1974 y 1975 el cajillo, de amplias dimensiones en metal plateado. Esta pieza, de perfil cóncavo-convexo, cuenta con cinco capillas. La frontal está presidida por la imagen de la Divina Pastora de las Almas, y en los laterales se pueden observar a los cuatro Evangelistas. Las esquinas del cajillo se encuentran rematas por cuatro águilas bicéfalas que sostienen tarjas donde aparecen repujados atributos pasionistas, realizados en el taller de Manuel de los Ríos.

Para el diseño del palio, Eloy Téllez tomó como punto referencial el estilo que le imprimió a la hermandad el proyectista Juan Casielles en la década de los años 60 y 70 del siglo pasado, quedando constancia de la elegante forma de cubrir los espacios mediante juego de hojas vegetales, donde elementos morfológicos como los dragones 'casiellescos' destacan sobre el conjunto.

Ampliar Trono de la Dolorosa del Gran Perdón, diseño de Juan Casielles y Eloy Téllez. Hugo Cortés

El perfil inferior de la bambalina se ondula suavemente y una delgada greca sirve de nexo con la preciosísima morillera. El bordado exterior se corona con un dibujo mixtilíneo que tiene su cénit en la parte central del frontal, haciendo las veces de pieza axial de la composición. Es en este lugar donde se aloja la heráldica de la hermandad en torno al cual se agita todo el trazado de sus puntadas que reproducen en el interior de las bambalinas la delirante sinfonía de oro y sedas sobre terciopelo azul.

La gloria del palio muestra una escena central sobre un marco mixtilíneo que escapa a la concepción ovalada de las obras imperantes. En el mismo, una sucesión de pequeñas hojas marca, junto a alados querubines –parte superior, inferior y laterales– su interior, además de unas composiciones que, a modo de rocalla, surgen del propio medallón. Una imagen en sedas de la Sagrada Familia es el eje central y foco primero de atracción del techo de palio. Sobre un paisaje idílico que destaca por sus construcciones arquitectónicas, con rompimiento celestial donde aparecen Dios Padre y el Espíritu Santo, se sitúa a los personajes de la Sagrada Familia, primando en toda la composición un estallido de colores que marcan las tonalidades de las sedas con las que se bordaron los ropajes.

La ejecución del conjunto del palio se debe al extinto taller de Empleo Cofradía del Prendimiento, dirigido por José Miguel Moreno Ruiz. Su ejecución se prolongó desde los años 2002 a 2008. Las cabezas, manos y pies de las figuras en madera de cedro policromadas que conforman la gloria son del imaginero Juan Manuel García Palomo.

Las doce barras de palio pertenecen al taller de Emilio Méndez, encargadas en 2005, con diseño de Eloy Téllez Carrión. También son de ambos artistas las ánforas (2007), los 88 candelabros de la candelería del trono (2016) y los arbotantes (2016), mientras que la peana de procesión es de José Manuel Ramos (1991) y del taller de Empleo salieron las cabezas de varal (2005-2007), inspiradas en el diseño de Andrés Cabello Requena para el primer trono de la Virgen (1958).

Por último, el manto procesional de la Dolorosa fue bordado por el taller de Hijos de Rodríguez Sanz a principios de la década de los sesenta del siglo XX. Esta pieza, que fue completada en varios años, fue pasada a un nuevo terciopelo por el extinto taller de Empleo de la cofradía.

El trono será llevado por 250 portadores, a los que se sumarán 37 más, de irán en el 'Arca Capuchinera', término con el que se conoce el submarino de la mesa del trono. A la ida, el conjunto estará exornado con claveles blancos y helechos de cuero para las ánforas laterales y cráteras, y rosas blancas para las anforitas del frontal, mientras que para la procesión de regreso, el trono exhibirá calas mini, rosas de jardín, rosa colombiana y rosas de pitiminí, con predominio del color rosa claro, y flor de algodón, suculentas y senecio, y en las ánforas del frontal, nardos.

Estrenos patrimoniales para la conmemoración

• Rosario de perlas de Tahití en plata chapada en oro, donada por Agustín González y Pablo Baena.

• Enaguas regalada por María Antonia Navarrete.

• Rosa de flor de talco policromada para la mano de la Virgen, donada por Javier Molina y Sandra Sánchez González.

• Broche en plata bañada en oro, donado por los componentes del 'Arca de Capuchinera'.

• Restauración de la imagen de la Divina Pastora que figura en la capilla central del trono, a cargo del imaginero sevillano Eduardo García.

• El cajillo del trono lucirá detalles especiales que se colocarán para esta conmemoración.

La hermandad

La Hermandad del Prendimiento se encuentra inmersa en la celebración de su centenario fundacional. Aunque todo apunta a que esta corporación se organizó en la iglesia de la Victoria, según se indica en un contrato expedido por el imaginero sevillano Antonio Castillo Lastrucci y firmado el 1 de mayo de 1925, con ocasión del encargo de un grupo escultórico compuesto por las imágenes del Señor, San Pedro, Malco, sirviente del Sumo Sacerdote, Judas Iscariote y un romano, a semejanza del paso de la Cofradía del Beso de Judas de Murcia, obra de Francisco Salzillo, lo cierto es que el primer titular de la, por entonces, nueva cofradía fue bendecido en la iglesia de San Carlos y Santo Domingo de Guzmán, aunque desde el compromiso contractual hasta la finalización de las figuras –las pretensiones iniciales quedaron finalmente reducidas a las efigies de Jesús y Judas– transcurrieron veinte meses. Así, la primera versión del Señor del Prendimiento de Castillo Lastrucci se bendijo el 9 de enero de 1927, en Santo Domingo, templo que sufrió gravemente los tristes episodios de la quema de iglesias y conventos de 1931 que, igualmente, afectó a esta imagen.

Por tanto, se puede afirmar que, aunque la Hermandad del Prendimiento dio los primeros pasos en la iglesia de la Patrona de Málaga, sus cimientos se levantaron en la parroquia de Santo Domingo.

Temas

Prendimiento

