El Obispado rechaza la impugnación en el Huerto y da luz verde a la nueva junta

El Obispado de Málaga ha dado este miércoles por resueltas las elecciones en la Archicofradía del Huerto, confirmando el rechazo a los escritos de impugnación ... presentados por el candidato que obtuvo menos votos en los comicios celebrados el pasado 2 de julio. Así lo han confirmado a SUR fuentes de la diócesis, que han señalado que, conforme a las normas sobre grupos parroquiales, hermandades y cofradías, «se ha declarado en el día de hoy, 22 de octubre, ejecutiva» la resolución que la Delegación de Hermandades y Cofradías dictó el pasado 5 de septiembre en la que «se confirmaba el resultado del cabildo del elecciones» en la Archicofradía del Huerto.

De este modo, el Obispado da luz verde a que juren sus cargos los miembros de la nueva directiva de la corporación, encabezada por Nicolás Martín Barrios, que obtuvo 181 votos, frente a los 121 cosechados por Ángel Luis Ramírez García, que acudía a las urnas como alternativa a la gestión desarrollada en los últimos ocho años por David Ruiz, quien figura como teniente hermano mayor en el equipo de Martín.

Como ha informado SUR este miércoles, el Huerto es la única de las cofradías que han celebrado elecciones tras la pasada Semana Santa que no había completado su proceso electoral, a la espera de que se resolviera por parte del Obispado la impugnación presentada por el candidato que obtuvo menos votos. Finalmente, ese procedimiento eclesiástico se ha dado por concluido por parte de la diócesis, y el nuevo hermano mayor podrá jurar cargo, junto al resto de su directiva.