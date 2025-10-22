Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Virgen de la Concepción, titular del Huerto, en su salida procesional. Luis M. Gómez Pozo

El Obispado rechaza la impugnación en el Huerto y da luz verde a la nueva junta

La delegación de Hermandades ha confirmado este miércoles el rechazo a los escritos presentados por el candidato que obtuvo menos votos el 2 de julio

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:27

Comenta

El Obispado de Málaga ha dado este miércoles por resueltas las elecciones en la Archicofradía del Huerto, confirmando el rechazo a los escritos de impugnación ... presentados por el candidato que obtuvo menos votos en los comicios celebrados el pasado 2 de julio. Así lo han confirmado a SUR fuentes de la diócesis, que han señalado que, conforme a las normas sobre grupos parroquiales, hermandades y cofradías, «se ha declarado en el día de hoy, 22 de octubre, ejecutiva» la resolución que la Delegación de Hermandades y Cofradías dictó el pasado 5 de septiembre en la que «se confirmaba el resultado del cabildo del elecciones» en la Archicofradía del Huerto.

