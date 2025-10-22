¿Por qué no se ha producido todavía el relevo en la Cofradía del Huerto de Málaga?

La Archicofradía del Huerto convocaba a sus hermanos el pasado 2 de julio para la celebración del cabildo de elecciones. A los comicios concurrieron dos ... candidaturas, una oficialista, la encabezada por Nicolás Martín Barrios, y la de Ángel Luis Ramírez García, que acudía a las urnas como alternativa a la gestión desarrollada en los últimos ocho años por David Ruiz, quien figuraba como teniente hermano mayor en el equipo de Martín. Al término del escrutinio, se contabilizaron 308 votos, de los que 181 fueron para la candidatura de Nicolás Martín y 121 a favor de Ramírez, mientras que se registraron un voto en blanco y cinco nulos.

Transcurridos casi cuatro meses de la votación, la que debería ser la nueva junta de gobierno de la archicofradía aún no ha tomado posesión de sus cargos. ¿Por qué no lo ha hecho? Según ha podido saber este periódico, la candidatura que encabezaba Ángel Luis Ramírez promovió la impugnación del cabildo de elecciones por supuestas «irregularidades». Según fuentes consultadas, entre estas anomalías estaría la validación de un voto, por parte de la mesa electoral, emitido por un conocido hermano que no presentó en ese momento el Documento Nacional de Identidad ni cualquier otro carné identificativo.

Sobre este asunto, este medio ha tenido acceso a una carta, difundida a los hermanos por la candidatura que no salió ganadora en las urnas, en la que se indica que la Archicofradía del Huerto, «una de las corporaciones nazarenas más señeras de la Semana Santa malagueña, continúa sin hermano mayor a pesar de que han transcurrido más de tres meses desde que se iniciara el proceso de renovación», señala la misiva, que anima a los archicofrades a que se hagan «eco» de esta situación cuando menos llamativa por el tiempo transcurrido.

«Diversos hermanos han manifestado su inquietud ante la falta de la aportación de documentación oficial, que, a pesar de haberse solicitado, no se ha facilitado y que es imprescindible y necesaria para avanzar en el procedimiento para una defensa justa. Tampoco se nos han dado respuesta ni explicaciones claras sobre aspectos claves del proceso electoral», añade el documento.

Respuesta en plazo

A consultas de SUR, desde el Obispado han señalado que tras la pasada Semana Santa se han celebrado procesos electorales en 70 hermandades y cofradías de toda la diócesis que son supervisados y aprobados por la Delegación de Hermandades. En el caso de la Archicofradía del Huerto, han confirmado que se presentó una impugnación contra el resultado del cabildo de elecciones del 2 de julio. «Teniendo en cuenta que el mes de agosto es inhábil, a día de hoy el proceso sigue vigente, observándose los plazos establecidos en la normativa eclesiástica para este tipo de recursos», han señalado desde la diócesis.

No obstante, la carta enviada a los archicofrades del Huerto señala que existen puntos «que generan desconcierto ante la presunta permisividad por parte de la autoridad eclesiástica ante varios puntos reclamados», se lamenta. En consecuencia, según la misiva, esta postura «despierta dudas sobre la transparencia y equidad del proceso», recalca.

Asimismo, los archicofrades que denuncian esta situación insisten en que «la ausencia de un hermano mayor en una cofradía de la relevancia histórica y devocional del Huerto no ha sido objeto de atención pública ni eclesial (salida de la Oliva), lo que incrementa el malestar entre un gran número de hermanos: 'Sorprende que una archicofradía con tanto peso en Málaga no sea noticia, cuando lleva meses sin liderazgo formal, señalan algunos miembros'», desvelan los cofrades en este mensaje. «La comunidad espera una pronta resolución que garantice el cumplimiento íntegro de los estatutos, la participación justa de todos los hermanos y la restauración del orden institucional en la archicofradía», concluye el documento, que ha sido remitido a este periódico.