Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jesús de la Oración en el Huerto, en su salida del Domingo de Ramos. L. M. Gómez Pozo

¿Por qué no se ha producido todavía el relevo en la Cofradía del Huerto de Málaga?

La diócesis no ha resuelto aún la impugnación presentada por uno de los dos candidatos que se presentaron a las elecciones celebradas el 2 de julio

Rafael Rodríguez
Jesús Hinojosa

Rafael Rodríguez y Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:13

Comenta

La Archicofradía del Huerto convocaba a sus hermanos el pasado 2 de julio para la celebración del cabildo de elecciones. A los comicios concurrieron dos ... candidaturas, una oficialista, la encabezada por Nicolás Martín Barrios, y la de Ángel Luis Ramírez García, que acudía a las urnas como alternativa a la gestión desarrollada en los últimos ocho años por David Ruiz, quien figuraba como teniente hermano mayor en el equipo de Martín. Al término del escrutinio, se contabilizaron 308 votos, de los que 181 fueron para la candidatura de Nicolás Martín y 121 a favor de Ramírez, mientras que se registraron un voto en blanco y cinco nulos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  2. 2 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  3. 3 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  4. 4 Archivan la denuncia por malos tratos contra el concejal Jacobo Florido
  5. 5 Investigan el apuñalamiento de un hombre cuando salía del campo de fútbol de Guadalmar
  6. 6 Muere un tripulante de Greenpeace tras ser trasladado en helicóptero a Málaga
  7. 7 El vuelco de un coche complica el tráfico en la A-7 en Marbella en plena hora punta
  8. 8 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  9. 9 Juanma Moreno anuncia la incorporación de 4.371 nuevos trabajadores sanitarios en Andalucía, la mitad este año
  10. 10 Protección de Datos obliga a que se respete el derecho de acceso de una madre que pidió ver los exámenes de su hija de 14 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Por qué no se ha producido todavía el relevo en la Cofradía del Huerto de Málaga?

¿Por qué no se ha producido todavía el relevo en la Cofradía del Huerto de Málaga?