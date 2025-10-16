La Congregación de Mena bendice el nuevo retablo de sus titulares este viernes

La Congregación de Mena celebrará este viernes, a partir de las 20.30 horas, la presentación y bendición del nuevo retablo de la capilla donde ... reciben culto sus sagrados titulares, el Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y la Virgen de la Soledad, en la parroquia de Santo Domingo.

La obra, que secunda la traza del conjunto arquitectónico destruido el 11 de mayo de 1931 durante los asaltos a la iglesia de Santo Domingo, será presentada por el tercer teniente hermano mayor, Pablo Krauel, mientras que el retablo será bendecido por el vicario para el laicado de la Diócesis de Málaga y párroco de los Santos Mártires y San Juan, Manuel Ángel Santiago.

El nuevo retablo de Mena parte de una antigua idea en el seno de la congregación de recuperar el altar que se perdió en 1931 durante la quema del templo perchelero, a causa de la ola de violencia anticlerical contra inmuebles y obras de arte de la Iglesia.

El conjunto lignario lo ha acometido el tallista sevillano Daniel Ibáñez Lirio, artífice del diseño que, a su vez, está basado en un bosquejo del orfebre y joyero cordobés Manuel Valera, autor del halo de coronación de la Dolorosa, quien, además, se ha hecho cargo de las peanas de camarín de los titulares y de la embocadura de este espacio, cinceladas, ambas, en orfebrería. El dorado de la talla ha sido aplicado por el malagueño Alberto Berdugo.

Por su parte, Encarnación Hurtado y Álvaro Abrines han llevado a cabo la imaginería, basándose en un discurso iconográfico desarrollado por el historiador Alberto J. Palomo, salvo la inclusión de la figura de Santa Catalina de Siena para el ático, que fue sugerida el sacerdote Francisco Aurioles, y los trabajos en piedra han sido ejecutados por la empresa almeriense Cuéllar Stone.

Diseño definitivo del retablo de la Congregación de Mena. Sur

Constructivamente, el nuevo retablo, que acogerá a las imágenes del Cristo de la Buena Muerte, la Virgen de la Soledad Coronada y María Magdalena, es un conjunto ornamental de madera dorada sobre una estructura metálica auxiliar, con las dimensiones de 960 centímetros de alto, 628 centímetros de ancho y 81 centímetros de grosor, que ocupa el testero de la capilla contigua al camarín, siguiendo la traza del siglo XVIII del retablo original desaparecido y que, en su origen, perteneció a la Dolorosa.

Calles

El altar se divide en tres calles; la central, más ancha que la de los laterales, adaptada a la embocadura del camarín. Los estípites comparten dos hornacinas para acoger imaginería dominica, con la presencia de las imágenes de San Telmo y San Vicente Ferrer, y en el ático se incluye la talla de Santa Catalina de Siena.

Asimismo, la máquina lignaria cuenta con toda la embocadura exterior del espacio del camarín labrada en orfebrería, a modo de arco triunfal.

Tras la bendición de la obra, la capilla se podrá visitar este sábado, 18 de octubre, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

La presentación del retablo de la Congregación de Mena será el último acto de Antonio de la Morena como hermano mayor de esta corporación del Jueves Santo, ya que está previsto que en breve se lleve a cabo la jura de cargos de la directiva que salió de las elecciones celebradas el pasado 25 de julio, encabezada por Ramón Gómez.