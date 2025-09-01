La Cofradía del Amor presenta la saya original de la Virgen de la Caridad después de que un taller de Pakistán «plagiara» su diseño

La Cofradía del Amor mostrará este viernes, a las 20 horas, en la sala capitular de su casa hermandad, en la victoriana calle Fernando el ... Católico, el resultado de una nueva saya bordada en el taller de la corporación para la Virgen de la Caridad, proyecto del malagueño Juanjo Galiano. El acto de presentación de la pieza se celebrará justo 24 días después de que estallara la polémica, cuando el propio diseñador denunciara en sus cuentas de redes sociales, el pasado 12 de agosto, que su dibujo, creado 'ex profeso' para la Dolorosa de la Caridad, había sido utilizado sin su consentimiento por un taller 'low cost' de Pakistán al comprobar que la Virgen de la Salud de Estepona se presentaba ataviada en ese momento, en su capilla, con una saya, cuyo esquema compositivo y elementos ornamentales utilizados resultaban ser un «plagio» de la obra ideada para la imagen mariana de la Cofradía del Amor de Málaga. «No sabría cómo calificar lo ocurrido. No se trata únicamente de un caso evidente de plagio de una obra, sino que, además, presenta un agravante: la dudosa procedencia de los bordados, que parecen haber sido realizados en un taller de Pakistán», denunció públicamente Galiano tras recibir unas fotografías, a través de una conocida aplicación de mensajería instantánea, en las que aparecía la efigie esteponera vestida con esta pieza.

Una vez difundida la noticia, la Hermandad del Cautivo de Estepona, a la que pertenece la Virgen de la Salud, emitió posteriormente un comunicado en el que aclaraba que la saya no formaba parte del ajuar de la imagen, sino que había sido cedida temporalmente por un hermano. La corporación aseguraba, además, desconocer tanto su procedencia como el hecho de que se tratara de una copia de un diseño original del malagueño Juanjo Galiano. Tras la polémica, la corporación pidió disculpas públicas y ordenó la retirada inmediata de la pieza.

En defensa del diseñador

Aunque la Cofradía del Amor, la propietaria del diseño de Galiano, no entró a valorar lo ocurrido, sí lo hizo su hermano mayor, Álvaro Guardiola, quien salió en defensa del proyectista poco después de saltar la noticia: «Todo el apoyo a Juanjo Galiano como diseñador que hoy ve plagiado su trabajo sin discreción alguna. Gracias a Dios, en una semanas, podremos contemplar la auténtica obra que con tanto cariño, y mucha mejor calidad, han realizado en el taller de bordados de la Cofradía del Amor y Caridad», comentó el máximo mandatario de la hermandad del Viernes Santo el pasado 12 de agosto.

Tras tres años de ejecución, la saya original, realizada por el taller de bordados de la Cofradía del Amor para la Virgen de la Caridad, verá la luz este viernes, 5 de septiembre, y será estrenada por la Dolorosa de Francisco Buiza ocho días más tarde, durante la celebración de su triduo en el santuario de la Victoria. Con la hechura de esta obra, la corporación pone en valor no solo una obra artística de calidad, realizada por los propios hermanos, sino también resalta la dignidad de un oficio que es parte del patrimonio cultural andaluz.