Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El diseño de la saya es obra del joven proyectista Juanjo Galiano. Sur

La Cofradía del Amor presenta la saya original de la Virgen de la Caridad después de que un taller de Pakistán «plagiara» su diseño

La pieza, diseñada por el proyectista malagueño Juanjo Galiano y bordada en el taller de la hermandad, se dará a conocer el viernes 5 de septiembre en la sala capitular de la casa hermandad

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:46

La Cofradía del Amor mostrará este viernes, a las 20 horas, en la sala capitular de su casa hermandad, en la victoriana calle Fernando el ... Católico, el resultado de una nueva saya bordada en el taller de la corporación para la Virgen de la Caridad, proyecto del malagueño Juanjo Galiano. El acto de presentación de la pieza se celebrará justo 24 días después de que estallara la polémica, cuando el propio diseñador denunciara en sus cuentas de redes sociales, el pasado 12 de agosto, que su dibujo, creado 'ex profeso' para la Dolorosa de la Caridad, había sido utilizado sin su consentimiento por un taller 'low cost' de Pakistán al comprobar que la Virgen de la Salud de Estepona se presentaba ataviada en ese momento, en su capilla, con una saya, cuyo esquema compositivo y elementos ornamentales utilizados resultaban ser un «plagio» de la obra ideada para la imagen mariana de la Cofradía del Amor de Málaga. «No sabría cómo calificar lo ocurrido. No se trata únicamente de un caso evidente de plagio de una obra, sino que, además, presenta un agravante: la dudosa procedencia de los bordados, que parecen haber sido realizados en un taller de Pakistán», denunció públicamente Galiano tras recibir unas fotografías, a través de una conocida aplicación de mensajería instantánea, en las que aparecía la efigie esteponera vestida con esta pieza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  2. 2 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  3. 3

    Luces y sombras de la Feria de Málaga
  4. 4

    Carlos, el policía metalero:«El que me conoce en lo personal y luego se entera de mi trabajo, al principio, le choca»
  5. 5

    Pedro Bendala: «La ampliación del aeropuerto de Málaga permitirá estar conectados con 200 ciudades»
  6. 6 Conductores, mecánicos, peluqueros... Noruega busca trabajadores en España a través del SEPE
  7. 7 La provincia de Málaga llegará a los 37 grados en un domingo con tormentas en España por un frente atlántico
  8. 8

    La carestía de VPO en Málaga: 3.000 aspirantes para 55 pisos en régimen de cooperativa
  9. 9 Fallece Marta Solís, exconcejala de Turismo del Ayuntamiento de Estepona
  10. 10 El fuerte viento y el terral, protagonistas en Málaga este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Cofradía del Amor presenta la saya original de la Virgen de la Caridad después de que un taller de Pakistán «plagiara» su diseño

La Cofradía del Amor presenta la saya original de la Virgen de la Caridad después de que un taller de Pakistán «plagiara» su diseño