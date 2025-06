La banda de Bomberos tocará detrás del trono de Jesús Nazareno El Pobre de Vélez-Málaga

Rafael Rodríguez Málaga Viernes, 20 de junio 2025, 19:35 Comenta Compartir

Confirmado lo que era un secreto a voces. La banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos tocará el Jueves Santo en Vélez-Málaga detrás del trono de Jesús Nazareno El Pobre. Tan solo dos han transcurrido desde que la formación musical anunciara el final a más de medio siglo abriendo el cortejo de la Hermandad de la Misericordia de la capital y la firma con la Antigua Archicofradía de la Santa Vera Cruz, Nuestro Padre Jesús Nazareno El Pobre y María Santísima de la Esperanza, de la localidad axárquica, para acompañar al Señor de Vélez.

El director de Bomberos, José Luis Gil de la Cruz, ya dejó entrever este jueves a SUR que la 'madre y maestra' se encontraba en conversaciones con algunas hermandades del Miércoles y Jueves Santo, después de que comunicara días atrás que no renovaría con las cofradías de la Paloma (Miércoles Santo) y Misericordia (Jueves Santo). «Estamos trabajando para conseguir lo que cualquier banda quiere: acompañar a un Cristo», argumentaba el responsable de la banda como principal razón del desenlace, si bien también ha pesado el hecho de que, con el actual recorrido oficial de la Semana Santa, «es casi imposible ir en la cruz guía, ya que las cofradías van pegadas. Nuestro banderín va detrás del último músico de la cofradía anterior. Así es imposible tocar», se lamentaba. Sin embargo, Gil de la Cruz no quiso dar nombres de las corporaciones con las que estaba manteniendo contactos, ya que, en ese momento, según aseguró el director de Bomberos, «solo estamos hablando y todavía no tenemos nada cerrado», aunque sí añadió que, «en principio, son de fuera, no de la capital», apuntó.

Pues bien, la formación malagueña, decana en España en el género de cornetas y tambores, ha hecho público en la noche de este jueves lo que ya muchos avanzaban de manera oficiosa: que Bomberos tocaría el próximo Jueves Santo en Vélez detrás del trono de Jesús Nazareno El Pobre, imagen del escultor Domingo Sánchez Mesa que en los dos últimos años ha marchado con los sones de la banda de cornetas y tambores del Carmen de Málaga y que el pasado 13 de septiembre lo hizo con la banda del Paso y la Esperanza, también de la capital, en su salida extraordinaria por el 75.º aniversario de la bendición de la talla, tal y como igualmente ocurrió en la procesión celebrada fuera de la Semana Santa en el año 2000, con motivo de la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a la imagen veleña.

Una vez despejada la incógnita, falta saber el próximo destino de Bomberos para el Miércoles Santo. ¿Viajará la banda también a la provincia? Próximamente, se sabrá, aunque hay quienes apuntan a que podría quedarse en la capital para acompañar a un Cristo.