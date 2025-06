La banda de Bomberos reduce su participación en la Semana Santa de Málaga José Luis Gil, director de la mítica formación, afirma que la decisión de no continuar con las cofradías de la Paloma y Misericordia obedece a que «queremos ir detrás de un trono, como cualquier otro músico» y no descarta más movimientos

La banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos ha dado a conocer en los últimos días que la próxima Semana Santa no participará en los cortejos de las cofradías de la Paloma y Misericordia, el Miércoles y Jueves Santo, respectivamente. La vinculación con la hermandad de la plaza de San Francisco solo ha durado dos años, ya que, con anterioridad, y durante muchísimos años, la formación salía el Miércoles Santo abriendo el frente de procesión de la Archicofradía de la Sangre. En cambio, la relación entre Bomberos y la Misericordia superaba el medio siglo, por lo que la decisión de no renovar ha causado cuando menos extrañeza, incluso, en la propia corporación perchelera, que, por cierto, se encuentra en proceso electoral con cuatro candidaturas en liza, al menos, de momento, salvo que el Obispado diga lo contrario. «Queremos expresar nuestro gran pesar por tan dolorosa resolución», ha señalado la Misericordia en un comunicado emitido este martes en el que, además, recuerda que se trataba de una vinculación «muy íntima entre nuestras dos corporaciones» y, como consecuencia de esta ruptura, se ha perdido «el contrato más antiguo, dentro del mundo cofrade, que hasta estos momentos se tenía firmado», ha recordado la cofradía percherela.

Por su parte, en las dos notas de prensa publicadas por Bomberos se habla de los efectos negativos que ha traído el actual recorrido oficial para las bandas que se emplazan en cabeza de procesión y de la propia evolución de la formación, como motivos que han llevado a esta a tomar sendas decisiones. Pero, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo en la banda de Bomberos? ¿Peligra su participación en la Semana Santa de Málaga?

Quienes siguen el día a día de la música procesional afirman con rotundidad que la banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos atraviesa por un gran momento. Con una trayectoria de más de un siglo, es difícil calibrar en qué punto se encuentra en la actualidad, teniendo en cuenta que detrás hay una larga historia, pero, lo que no cabe duda es que, desde dentro, la 'madre y maestra', decana en España en su género, encara el futuro con optimismo, algo que supone una alegría para la propia banda y para la Semana Santa andaluza, no en vano, se trata de una de las banderas del procesionismo malagueño. Sin embargo, esa resurrección de la formación, tan deseada por el mundo cofrade, por cierto, le está llevando a plantearse su futuro de otro modo, aunque para ello tenga que sacrificar contratos que, hasta ahora, parecían 'in perpetuum'. Así lo ha explicado a este periódico el director de la banda, José Luis ('Chiqui') Gil de la Cruz. «Bomberos ha sido siempre demandada para abrir los cortejos. Hasta hace unos años, teníamos unos 40 componentes, pero ahora la banda quiere crecer musicalmente. También lo está haciendo en número de músicos, gracias a la creación de una escuela. Últimamente, se han incorporado nuevos miembros, que han venido de otras bandas. Incluso, algunos ya estuvieron con nosotros en una etapa anterior y han vuelto. Todo este movimiento nos ha llevado a crecer de manera importante y hoy día tenemos más de 80 componentes. Así que, le puedo decir que Bomberos está en un buen momento», ha remarcado Gil de la Cruz.

Hace un par de años eran la Sangre y Santo Traslado las hermandades que prescindían de la 'madre y maestra'. La primera, argumentando la decisión «por la nueva configuración de la Semana Santa de Málaga», señaló por entonces la corporación de San Felipe Neri en un comunicado, ya que, como advertía, «existe un acuerdo entre las cofradías para que las bandas de cabeza de procesión no interfieran en el acompañamiento musical de la cofradía que precede y en nuestro caso, la banda de CC. y TT. del Real Cuerpo de Bomberos se veía obligada a reducir el número de composiciones a interpretar para no interferir al caminar de María Santísima del Amor (El Rico)». Y la segunda, según la justificación oficial, debido a la falta de acuerdo económico entre ambas partes para la renovación del contrato, aunque lo cierto es que, desde 2023, la cofradía trinitaria no ha vuelto a contar con una banda de cornetas y tambores para su frente de procesión, por lo que la razón que le llevó a la Sangre a prescindir de Bomberos –la forma de procesionar por el itinerario común de la Semana Santa– podría haber sido otro de los factores tenidos en cuenta para la ruptura.

Sin embargo, en los casos de la Paloma y Misericordia, anunciados días atrás, ha sido la propia banda la que no ha querido renovar el contrato para el próximo año, ya que, como ha explicado a SUR José Luis Gil de la Cruz, «estamos trabajando para conseguir lo que cualquier banda quiere: acompañar a un Cristo», ha indicado como principal razón. «No queremos estar siempre detrás de la cruz guía. En 2006, tuvimos la experiencia de ir tras el Cautivo. Fuimos 50 componentes, pero solo que quedó en ese año. Fue un tiempo en que la Cofradía del Cautivo estuvo cambiando constantemente de banda y como nosotros ya salíamos en la cofradía abriendo la sección de la Virgen de la Trinidad, le dijimos que nos gustaría acompañar al Señor de Málaga algún año. Y antes, en 2000, acompañamos al Nazareno de la Pasión en el vía crucis jubilar», ha recordado. «La banda tiene que prosperar y los músicos quieren ir detrás de un trono, como cualquier otro músico. Venían chavales, le enseñábamos, pero terminaban yéndose a otra banda, porque todo el mundo quiere ir detrás de una imagen», ha insistido.

Recorrido oficial

Pero los motivos que están llevando a la banda a plantearse algunos contratos, según cada caso, no solo obedecen al crecimiento de la formación. Y es que el actual recorrido oficial, que, por el tiempo de paso de las cofradías, obliga a los cortejos a marchar uno tras otro, a un ritmo rápido y sin apenas distancia de separación, es otro de los problemas con los que se está topando Bomberos. En este asunto, Gil de la Cruz ha afirmado que el actual recorrido oficial «tampoco ayuda, porque es casi imposible ir en la cruz guía, ya que las cofradías van pegadas. Nuestro banderín va detrás del último músico de la cofradía anterior. Así es imposible tocar», se ha lamentado. «Nosotros vamos pegados al trono de la cofradía que nos antecede y, lógicamente, prima la banda del trono. Ese problema existe. De hecho, El Rico, por ejemplo, siempre ha llevado banda de cornetas en cabeza y también la quitó. No podemos tocar en casi todo el recorrido. Con la Paloma, por ejemplo, había momentos en que nosotros íbamos andando al paso de los tambores de la banda de música que nos precedía. Nuestros componentes ya han dicho que así no se puede seguir», ha respondido con contundencia.

En cuanto a la Misericordia, el director de Bomberos ha recordado que lleva 43 años en la banda «y 43 años llevaba en Misericordia. Fíjese si me ha dado pena tener que decir adiós. Bomberos es, además, hermano honorario de la cofradía. Tener que dejarla ha sido muy duro, pero la banda busca el crecimiento y los músicos quieren sentirse realizados acompañando a imágenes. En la Misericordia, además, hay elecciones. Nos dicen que se han presentado cuatro candidaturas, pero ninguna nos ha propuesto salir detrás del Chiquito en caso de dirigir la hermandad», ha declarado.

Pese al mal trago que ha supuesto ambas decisiones, Gil de la Cruz ha pedido comprensión. «La gente debe entender que la banda tiene que evolucionar. La banda está en uno de sus mejores, como mínimo, de los últimos 50 años. Musicalmente y en número de componentes, y sin salirnos de nuestro estilo. Otras formaciones han introducido otros instrumentos, pero nosotros seguimos fieles a nuestro estilo puro de cornetas y tambores. Muchas cofradías de Málaga quieren clásico, pero ninguna nos da la oportunidad», se ha lamentado.

Futuro

Conocida ya la decisión, el responsable de Bomberos ha advertido que ahora mismo está en conversaciones con otras hermandades del Miércoles y Jueves Santo, «pero de momento solo estamos hablando; todavía no tenemos nada cerrado», ha asegurado. «En principio, son de fuera, no de la capital», ha añadido, aunque no son pocos los rumores que apuntan a un posible acuerdo con una cofradía de la capital que ahora mismo se encuentra en proceso electoral.

¿Y qué pasará con las demás hermandades que, hasta este año, han venido contando con Bomberos? José Luis Gil ha garantizado que la banda «no tiene nada firmado para la Semana Santa de 2026, porque lo solemos hacer en octubre», ha indicado. «En principio, si no cambia nada, el Domingo de Ramos abrimos el cortejo del Prendimiento; el Lunes Santo, en la sección de la Virgen de la Trinidad; el Martes Santo, con la cruz guía de la Humillación; y el Domingo de Resurrección, en el frente de procesión del Resucitado. Esto en la capital. Y el Viernes Santo abrimos en Campillos por la mañana y por la tarde, con el Crucificado de Casabermeja. De momento, estamos viendo qué hacemos. Al hermano mayor de Campillos le hemos dicho que tenemos que hablar, porque el hombre me ha llamado para preguntar, al ver la decisión tomada con la Paloma y Misericordia. Con los demás, en principio, seguimos, pero tenemos que ver. El Lunes Santo no hay problema, porque llevamos las promesas del Cautivo delante y podemos tocar», ha comentado el director de Bomberos que, lamenta la situación, pero, a su juicio, la banda tiene que dar un paso al frente. «Esperemos que no tengamos que dejar la Semana Santa de Málaga, que es la nuestra, pero, lo cierto es que ninguna cofradía de la capital nos ha llamado para acompañar a un Cristo. La idea es mejorar más, aunque ya estamos en un gran momento. Queremos ir detrás de los tronos. Estamos preparados para ello y nos hace falta rodaje. Lo mismo nos viene bien salir este año fuera de Málaga para volver más fuertes», ha opinado José Luis Gil de la Cruz, quien sí ha confirmado que Bomberos estará este domingo en la procesión del Corpus Christi, «seguramente, también tocaremos con el Carmen de Huelin y, por supuesto, participaremos en la salida de nuestra Patrona, la Virgen de la Victoria», ha revelado el responsable de la banda que, por cierto, este miércoles, ha abierto la agenda para nuevas contrataciones, según se puede leer en las cuentas oficiales de la formación.