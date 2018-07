La asociación de hosteleros acepta el cambio del recorrido oficial cofrade Recreación virtual del trazado del nuevo recorrido oficial desde la plaza de la Marina hacia Molina Lario. Mahos mantendrá contactos con la Agrupación para ver cómo le afectarían los itinerarios de ida y vuelta del nuevo circuito JESÚS HINOJOSA y ANTONIO M. ROMERO Málaga Viernes, 27 julio 2018, 00:51

Después de que el Ayuntamiento y los colectivos que representan a los comerciantes y vecinos del Centro Histórico recibieran bien, en líneas generales, la propuesta de cambio del recorrido oficial de las procesiones que maneja la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa –por plaza de la Constitución, Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, plaza de la Marina y Molina Lario– como ya informó este periódico (ver aquí SUR 13/7/2018), quedaba por conocer la opinión de los empresarios de hostelería. El presidente de la asociación de hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, mantuvo ayer un encuentro con el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, en el que quedó clara la buena sintonía que existe entre ambas partes en relación al nuevo proyecto para reformar el recorrido oficial.

«Lo hemos visto bien, nos ha explicado el sentido del cambio», apuntó Javier Frutos, quien aclaró que el trazado como tal del nuevo itinerario común de las procesiones no les afecta mucho porque no interfiere con terrazas de bares y restaurantes en la vía pública. «Lo que sí veremos, una vez que el recorrido se apruebe, es cómo nos puede influir en los cambios de itinerarios de ida y vuelta de las cofradías, pero en principio lo recibimos bien», añadió el presidente de Mahos, al tiempo que admitió que se encuentran un poco «a la expectativa» para ver cómo funciona el cambio propuesto. «Todos los cambios crean un poco de incertidumbre. Espero que sea positivo, que es lo que van buscando quienes han trabajado en ello», añadió.

Galería. Así es el recorrido oficial

Una de las vías de salida del nuevo recorrido oficial que propone la Agrupación es la calle Strachan, para las últimas cofradías de cada día de la Semana Santa que alcancen el final del trayecto común, al pie de la torre inacabada de la Catedral. En las últimas horas de la noche, al no estar ocupada ya la calle Larios por el paso de cortejos procesionales, la calle Strachan podría ser utilizada por las corporaciones que procedan de la zona oeste para regresar a sus respectivas sedes, lo que obligaría a levantar las mesas y sillas de los restaurantes que existen en ella.

«Hemos puesto esa duda, pero las únicas cofradías que pueden pasar por ahí son las últimas de cada noche. Tal vez a la hora que pasen no afectaría mucho, pero hasta que no tengamos los itinerarios reales no lo sabremos con certeza, aunque parece que no va a haber mucho trastoque», dijo el responsable de Mahos. Respecto al aislamiento que algunos negocios de hostelería aprecian para la zona de las calles Strachan y La Bolsa al verse rodeada ahora por el circuito de procesiones en Larios, la plaza de la Marina y Molina Lario, según el cambio que plantea la Agrupación, Frutos apuntó que, a primera vista, no lo ve como «un gran obstáculo».

Plaza del Carbón

«Intentaremos llegar a un consenso, al final estamos un poco todos a la expectativa», afirmó al mismo tiempo que se comprometió a hablar de nuevo con los establecimientos de la calle Strachan que se puedan sentir afectados cuando disponga de los itinerarios de ida y vuelta al recorrido oficial que van a hacer todas las cofradías.

06:20 Vídeo.

También apuntó que existen empresarios de la hostelería de la zona de la calle Granada y la plaza del Carbón preocupados por cómo les puede afectar a sus negocios que ese entorno ya no sea de paso obligado de las procesiones tras discurrir por el actual recorrido oficial, que alcanza hasta la plaza de Spínola. Frutos admitió que la presencia del itinerario común de las procesiones es una forma de atraer clientes. «Tenemos un producto buenísimo, hablamos de una gran congregación de público y todos tenemos que poner de nuestra parte», dijo.

Asimismo, el presidente de Mahos informó de que ha acordado con el máximo responsable de la Agrupación de Cofradías «colaborar mutuamente» en otras cuestiones como la promoción mutua que se pueda hacer de las fechas de la Semana Santa y los convenios que se puedan plantear a lo largo del año para participar en cuestiones como la obra social de las hermandades. «La relación es buena y de momento no va a haber problema», apostilló Frutos.