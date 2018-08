El alcalde, sobre el nuevo recorrido oficial de Semana Santa: «Es un cambio positivo, hay más espacio para el público» Francisco de la Torre defiende la medida y valora el «amplio consenso» cofrade tras la votación de ayer, en la que 36 cofradías, el 88% del total, se mostraron a favor de la propuesta FERNANDO TORRES Viernes, 3 agosto 2018, 12:58

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha hecho este viernes su primera valoración sobre el nuevo recorrido oficial de la Semana Santa de Málaga, aprobado ayer tras una votación por parte de todas las hermandades agrupadas. «Es un cambio en positivo, con más espacios libres para que el público pueda ver los recorridos procesionales sin necesidad de tener sillas». En este aspecto, el regidor ha destacado que con el nuevo trazado no han aumentado las localidades para los abonados, por lo que el cambio no tiene «planteamiento recaudatorio».

También ha valorado que la tribuna sea «más reducida», porque «era demasiado grande lo que se realizó hace algunos años». En cuanto a la rampa de Postigo de los Abades para hacer la entrada a la puerta de esa zona de la Catedral, el regidor ya planteó a la Agrupación la necesidad de respetar el reciente embellecimiento de esa zona. «Aún no sé en qué ha quedado ese punto, pero se planteó la necesidad de mover algún naranjo, lo que no me parece conveniente».

«Habrá que estudiar y perfeccionar la propuesta en las diferentes áreas», ha recordado De la Torre, en referencia ciertos flecos que quedan por pulir como la mediana de la Plaza de la Marina. Pese a ello, ha recalcado que «el balance global es positivo», y también ha destacado el «gran consenso cofrade» en torno a la modificación del recorrido. 36 cofradías, el 88% del total, votaron a favor de la propuesta y en contra lo hicieron El Rico, Expiración, Zamarrilla, Esperanza y Dolores de San Juan.