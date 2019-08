Planes y enclaves para ver las estrellas en Málaga

La famosa lluvia de estrellas de las Perseidas, que suele disfrutarse justo antes del ecuador de agosto, no se recordará como la más nítida en este 2019. La coincidencia en estos días de la luna llena impedirá que se disfrute de este fenómeno como en veranos anteriores o sin ir más lejos, en el próximo año 2020. Esto no quiere decir que no se organicen algunas actividades en estos días, ya que en verano mirando al firmamento hay mucho más que estas estrellas fugaces, popularmente conocidas como las Lágrimas de San Lorenzo. Éstas son algunas de las opciones que aguardan a quienes deseen en el apasionante mundo de la astronomía.

1 Astrolab (Yuquera)

Esta empresa con sede en Yunquera organiza como cada verano distintas actividades para dar a conocer de una forma didáctica la astronomía. Por coherencia, no han organizado ningún evento especial para las Perseidas, ya que, como explican en sus redes sociales, en esos días habrá «una preciosa Luna casi llena durante la mayor parte de la noche que iluminará el cielo y borrará la mayor parte de los pequeños meteoros o estrellas fugaces». Por ello, para no decepcionar las expectativas de sus clientes, han decidido seguir con sus actividades habituales en verano, que se pueden reservar desde su propia web, como son 'Descubre la luna' (10 de agosto), 'Noche de Planetas' (17 de agosto) y 'Bosque de Estrellas' (24 y 31 de agosto). Éstas y otras actividades se hacen tanto desde su sede en Yunquera como en otros enclaves de la Sierra de las Nieves que tienen una menor contaminación lumínica.

2 Torcal de Antequera

En este paraje natural, conocido por su escasa contaminación lumínica, se organizan en estos días distintas actividades que están enmarcadas dentro del programa de actividades nocturnas Luz de Luna de Antequera. Entre ellas, el próximo 12 de agosto tendrá lugar la 'Noche de las Perseidas en el Torcal', organizado por la empresa de turismo activo Sendero Sur Aventura (adultos, 10 euros; menores de 12 años, 7 euros). Eso sí, desde el centro de visitantes del Torcal de Antequera se recuerda que por la masiva afluencia de visitantes tanto ese día como en los previos, no se podrá subir en vehículo privado. Habrá, por tanto, que hacer uso del autobús lanzadera desde el aparcamiento habilitado junto a la carretera que une a Antequera con Villanueva de la Concepción. En este paraje natural también se organizan otras actividades en estos días de agosto, como 'El Torcal de Antequera bajo la Luna Llena' (15 y 17 de agosto) o vías ferratas nocturnas por el Camorro Alto (24 de agosto).

3 Montes de Málaga

La empresa Quiero Aventura organiza este verano por primera vez en Málaga su ciclo 'Ruta de las Estrellas en los Montes'. Cada jueves, con reserva previa, se podrá contemplar estrellas, nebulosas, planetas y satélitas a un paso de la capital de la Costa del Sol. Esta empresa, con experiencia previa en Sierra Nevada, utiliza para la observación telescopios refractores, reflectores y monitorizados de gran potencia. La experiencia guiada por sus monitores dura aproximadamente unas cuatro horas. El precio está entre los 5 euros que pagan los niños de entre 6 y 12 años (menores de 6, gratis) y los 15 de los adultos. Más información sobre la actividad en el teléfono 657752347.

4 EcoReserva de Ojén

En este espacio ecológico del sur de la Sierra de las Nieves, situado a un paso de Marbella, se organizan varias actividades nocturnas a lo largo del verano. Entre ellas, para el 13 y el 16 de agosto está previsto que tenga lugar la 'Noche Mágica de Ciervos y Lluvia de Estrellas', que está prevista entre las ocho de la tarde y las doce y media de la noche. Los precios de esta actividad están entre los 14 euros que pagan los adultos y los 9 que pagan los niños, socios y voluntarios. Además de la observación de la lluvia de estrellas, habrá un paseo guiado por la reserva donde estarán los distintos animales que habitan este bosque.

5 La Maroma o pico Tejeda (Canillas de Aceituno)

Con sus más de dos mil metros de altitud sobre el nivel del mar, esta cima es la más elevada de la provincia de Málaga y, por tanto, uno de los mejores enclaves para disfrutar del firmamento en estos días estivales. Eso sí, para ello hay que llegar hasta allí a través de algunas de las rutas de senderismo habilitadas, como las que parten desde el área recreativa del Alcázar (Alcaucín) o desde el propio pueblo de Canillas de Aceituno. Otra opción aguarda en el lado granadino de la sierra, con una ruta que sube desde El Robledal (Alhama de Granada). En cualquier caso, lo recomendable para hacer este tipo de rutas nocturnas es comenzar la subida a última hora de la tarde para evitar el sol en días con luna llena (para aprovechar su luminosidad). De hecho, suelen organizarse en esos días distintas subidas organizadas por empresas de turismo activo para disfrutar especialmente de la luna llena. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el ascenso es duro y no es apto para personas sin experiencia en este tipo de subidas por montaña. Al menos se necesitan tres horas sólo para llegar a la cima con un desnivel considerable sea cual sea la ruta elegida para hacerlo.

6 Planetario al Aire Libre del Teleférico (Benalmádena).

La cima del Monte Calamorro, uno de los mejores miradores de la Costa del Sol, es también un lugar idóneo para la observación de estrellas y planetas en cualquier época del año. Además de su elevada ubicación, este enclave de la sierra de Benalmádena cuenta con potentes telescopios y con los conocimientos y la experiencia de los integrantes del Aula del Cielo. Este colectivo ofrece también numerosos cursos y talleres didácticos para todo tipo de públicos tanto en este enclave, dependiente del Teleférico de Benalmádena, como en otros emplazamientos. Incluso, cuentan con un planetario móvil. Hasta el 31 de agosto cada noche es posible disfrutar de estas actividades de difusión de la astronomía a partir de las 22 horas.

7 Arroyo de la Ventilla (Arriate)

La Sociedad Malagueña de Astronomía y el Ayuntamiento de Arriate organizan para el próximo 11 de agosto una actividad especial en torno a las Perseidas en el enclave del arroyo de la Ventilla. En concreto, se ha organizado un evento muy especial con varias propuestas, como una ruta de senderismo nocturna que parte del casco urbano de Arriate hasta llegar al Puente de la Ventilla. Antes habrá actividadas infantiles y charlas sobre astronomía en el centro cultural de esta localidad malagueña. Para inscribirse en estas actividades hay que contactar con el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arriate.

8 Enclaves idóneos para la observación del firmamento

Además de los planes anteriores, hay que tener en cuenta que hay lugares que por sus condiciones geográficas y orográficas tienen una menor contaminación lumínica y, por tanto, son especialmente recomendables para observar con mayor nitidez el firmamento durante el verano. Entre ellos, se encuentra el pueblo de Serrato, que está recomendado en foros especializados en astronomía en España. La clave de esta localidad, situada a unos 560 metros sobre el nivel del mar, está sobre todo en el hecho de estar rodeada por numerosas sierras, que evitan que el viento sea un obstáculo –lo suele ser en las observaciones-. Eso sí, habrá que alejarse algo del casco urbano en dirección a El Burgo para encontrar algún emplazamiento que sea seguro y cómodo para avistar todo lo que ofrece el firmamento en verano desde Málaga. A Serrato habría que unir otros enclaves como la Venta de la Leche (Alfarnate), Los Arenales (Mijas) o el área recreativa de los Quejigales (Ronda), entre otras opciones.

