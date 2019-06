19 sitios imprescindibles que visitar en la costa de la Axarquía Quienes hagan una escapada por esta franja de la zona más oriental de Málaga podrán encontrar un interesante patrimonio histórico y natural a un paso de sus cuidadas playas JAVIER ALMELLONES Málaga Sábado, 15 junio 2019, 00:53

Desde los abruptos Acantilados de Maro hasta la singular Cueva del Tesoro, el litoral de la Axarquía tiene mucho que ofrecer al visitante. Quienes hagan una escapada en estas fechas por esta franja de la zona más oriental de Málaga podrán encontrar un interesante patrimonio histórico y natural a un paso de sus cuidadas playas.

Además de ser un itinerario que podría estar vertebrado por las numerosas torres vigías que aún se conservan en primera línea de playa, allí hay desde fortalezas levantadas en el siglo XVIII para repeler posibles ataques piratas, miradores muy singulares o importantes yacimientos arqueológicos. Éstos son algunos de los enclaves indispensables en la costa de la Axarquía.

1 Paraje natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo

Este espacio protegido, compartido en parte con Almuñécar, comprende una serie de abruptos barrancos, playas naturales, torres vigías, calas y bosque mediterráneo, que se encuentran en la costa nerjeña más oriental. Es uno de los pocos lugares donde se puede mezclar y disfrutar al mismo tiempo del mar y la montaña. Son, sin duda alguna, las playas más emblemáticas de la costa malagueña, no sólo por ser prácticamente las únicas de la provincia que están rodeadas por abruptos acantilados, sino también por su alto valor ecológico. Este enclave se divide en pequeñas calas separadas naturalmente unas de otras a través de barrancos, acantilados o grandes rocas. Son de tamaño reducido, ya que ninguna de ellas supera los 500 metros, lo que las convierte en rincones naturales, donde se puede disfrutar de la belleza y tranquilidad del entorno.

2 Cueva de Nerja

Esta famosa gruta, que es la más visitada de Andalucía, es actualmente uno de los principales reclamos turísticos de la provincia de Málaga. Ubicada junto a la aldea de Maro, la cueva fue descubierta por casualidad por un grupo de jóvenes en 1.959. Desde entonces, se ha ido avanzando tanto en su investigación como en adecentar distintos pasajes para los visitantes que la deseen conocer. Cuenta con 4.823 metros de recorrido, lo que la sitúa entre las de mayor desarrollo topográfico de del país. Las galerías abiertas al público tienen una superficie de más de 9.000 metros cuadrados, lo que supone aproximadamente un tercio del total de la cueva. Además de sus formaciones geológicas más espectaculares -estalactitas y estalagmitas-, esta gruta es una pieza clave para el conocimiento sobre la Prehistoria, ya que allí se han datado restos orgánicos asociados a unas pinturas en 42 000 años. Así, podría ser una de las primeras obras de arte conocidas de la Humanidad.

3 El Acueducto del Águila

Esta obra de ingeniería, que está situada a pocos metros de Maro, se construyó en el XIX para poder llevar el agua hasta el ingenio de San Joaquín. Esta infraestructura, que fue restaurada en el año 2012, está situada concretamente en el barranco de la Coladilla de los Cazadores y se puede ver desde la antigua carretera N-340 (desde el kilómetro 294,9 aproximadamente). Hay un viaducto que permite no sólo verlo sino también fotografiarlo tranquilamente.

4 Museo de Nerja

Este recinto cultural está asociado a la Cueva de Nerja, aunque tiene su sede en el centro histórico de la villa nerjeña. Concretamente, se encuentra a escasos metros del emblemático Balcón de Europa. Este Museo de la Historia cuenta con cuatro áreas temáticas y diez sectores. La primera de las áreas está dedicada a presentar temas generales, que sitúan a Nerja en su contexto geográfico e histórico. La segunda y la tercera incluyen una serie de temas monográficos que han sido protagonistas indiscutibles del entorno. La cuarta y última de las áreas es un espacio de carácter informativo sobre los lugares y temas de interés que ofrecen Nerja y sus alrededores. Entre sus piezas más singulares, están los restos de 'Pepita', que con casi 10 milenios de antigüedad, se considera uno de los enterramientos del Epipaleolítico mejor conservados, y el conocido como 'cráneo de Napoleón'. Ambos restos fueron encontrado en la Cueva de Nerja.

5 Balcón de Europa

Situado junto al casco histórico de Nerja y con unas vistas privilegiadas sobre sus playas, se encuentra uno de los miradores mediterráneos más famosos de Andalucía. Desde allí, se tiene una buena perspectiva no sólo de los Acantilados de Maro sino también de la sierra de Almijara, que cobija buena parte del territorio nerjeño. En su día, lo que hoy es el Balcón de Europa fue antes el Castillo Bajo, una antigua fortaleza medieval. Esa fortaleza, remodelada en el XVIII para incluir una batería defensiva, es recordada en la actualidad allí mismo con un cañón. Junto a él se puede ver una estatua del rey Alfonso XII, quien en su visita a Nerja, tras un terremoto, se vio sorprendido por la belleza de sus vistas panorámicas. Fue entonces cuando, según las crónicas de la época, el monarca aseguró que se encontraba en el 'Balcón de Europa'.

6 Casco antiguo de Torrox Pueblo

Adentrarse en el casco histórico de Torrox, supone recorrer el legado andalusí, que se palpa en sus sinuosas y estrechas calles, que sorprenden en muchas ocasiones por sus profundas cuestas. En su casco antiguo se puede seguir varios itinerarios, como la denominada ruta de Almanzor, que destaca la figura de este caudillo árabe, del que muchos historiadores aseguran que nació en la antigua villa árabe de Torrox.

De una forma u otra, todas las vías llevan nuestros pasos hasta la plaza de la Constitución. Se trata de un espacio que, además de acoger la casa consistorial, es frecuentado por los visitantes que quieren disfrutar del benigno clima de la zona en la terraza de sus bares.

Además de su arquitectura popular, destacan varios edificios que salpican el conjunto de casas encaladas. El que más sobresale es el de la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, una imponente construcción barroca realizada sobre una antigua mezquita y erigida originalmente en el siglo XVI. Sus rasgos mudéjares y barrocos sobresalen sobre el blanco del caserío que le rodea.

7 Balcón Mirador y restos arqueológicos del Faro de Torrox

En Torrox Costa, además de su paseo marítimo, donde hay un monolito que recuerda que por allí pasa el meridiano de Greenweich, hay que destacar muy especialmente el conjunto que se identifica como la antigua Caviclum, de gran importancia por su papel estratégico en la distribución de productos agrícolas y pesqueros. La villa, que estuvo habitada entre los siglos I y IV, incluye una factoría de salazones y unos hornos de producción cerámica, además de una necrópolis y unas termas. La importancia de la ciudad de Caviclum se demuestra con su mención en el itinerario Antonino, que unía a las ciudades de Sexi (Almuñécar) y Menoba (situada en la desembocadura del río de Vélez). Merece la pena también detenerse en el mirador habilitado entre el paseo marítimo y el Faro para disfrutar de unas vistas muy mediterráneas.

8 Ermita de San Sebastián de Algarrobo

Aunque no es ni mucho menos una ermita con muchos siglos de historia, sí que es una de las más conocidas por las vistas panorámicas que desde allí se tienen. La capilla, que fue reconstruida a finales del pasado siglo XX, ofrece sobre un cerro en el que se asienta el casco urbano de Algarrobo Pueblo unade las mejores perspectivas de la costa axárquica, con el Mediterráneo como telón de fondo.

9 Necrópolis de Trayamar

Este yacimiento de origen púnico evidencia la importancia estratégica que en su día tuvo esta zona. Se trata de una necrópolis fenicia situada entre la costa y el interior. Este conjunto de tumbas púnicas está considerado, hoy en día, como el más importante del Mediterráneo occidental. También hay indicios de asentamientos en la Edad del Bronce, como lo demuestran los restos encontrados en el Morro de Mezquitilla.

10 Torre Ladeada

Entre las numerosas torres vigías que se conservan en esta franja oriental de la provincia, ésta es una de las más famosas. Erigida en la época árabe, llama especialmente la atención porque se encuentra claramente inclinada aunque, de momento, no corre riesgo de caerse. No en vano es conocida como Torreladeada o Torre Ladeada. Se encuentra en una zona ajardinada muy cerca del paseo marítimo. No muy lejos de allí, pero ya del siglo XVI, se localiza otra atalaya algarrobeña, la Torrenueva, también conocida como la Torre Derecha, en contraposición a la inclinada. En el caso de ambas atalayas se han camuflado de alguna forma por el urbanismo de la zona, aunque las dos, situadas muy próximas al paseo marítimo, son de fácil acceso.

11 Puerto de La Caleta

Entre Algarrobo-Costa y Torre del Mar se puede hacer una parada en el núcleo de La Caleta de Vélez, una población famosa por su puerto pesquero y deportivo, que es actualmente la única construcción portuaria de la costa oriental de Málaga. Hasta allí llegan muchos de los pescados, mariscos y moluscos del Mediterráneo que después se preparan en establecimientos de restauración de la zona. Entre ellos, está Chin Chín Puerto, que se abastece únicamente con lo que entra en aquella lonja. Este mismo establecimiento de restauración organiza espectaculares excursiones guiadas en catamarán.

12 Casco antiguo de Vélez-Málaga

La ciudad que ejerce como 'capital de la Axarquía' atesora en su principal núcleo urbano un amplio legado monumental. En un recorrido por sus calles, se podrá acceder a su fortaleza árabe, a la antigua Casa de Cervantes o incluso a la conocida como 'Ermita Transparente'. A todo ello hay que unir conventos, palacios, iglesias y las murallas de la antigua medina, que son algunos de los hitos de esta localidad. Desde sus zonas más elevadas, que coinciden con las más antiguas, como las antes mencionadas del castillo, se tienen vistas espectaculares de la costa de la Axarquía.

13 Peñón del Toro

Junto a la carretera que une Torre del Mar, se pasa junto al conocido hoy como Peñón del Toro. Se trata de un cerro situado junto al mar, pero que en su punto más álgido tiene casi cien metros sobre el nivel del mar. Su nombre actual guarda relación directa con la conservación de uno de los tres toros de Osborne que aún se conservan en la provincia de Málaga (los otros dos están en Casabermeja y Fuengirola). Pero, más allá de esta importancia contemporánea, en este cerro también se han encontrado valiosos yacimientos arqueológicos.

14 Complejo Arqueológico del Santo Pitar

De allí parece ser que salieron piedras para el Teatro Romano y la Catedral de Málaga o la Necrópolis de Trayamar. Alllí se conserva hoy una antigua capilla del siglo XVIII, conocida como la ermita de los canteros. Este espacio hoy se puede visitar como centro de interpretación, previa reserva en el área de turismo del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

15 Castillo del Marqués

En el núcleo de Valle Niza, al igual que en Rincón de la Victoria, hay una 'casa fuerte' del XVIII, aunque hay datos que apuntan a que se levantó originalmente como castillo dos siglos antes. Actualmente está ocupado por una prestigiosa escuela de hostelería, pero su situación a pie de carretera lo convierten en uno de los monumentos más fotografiados de la zona.

16 Casa Fuerte de Bezmiliana

Al igual que el antes mencionado Castillo del Marqués, este recinto amurallado podría tener su origen en el siglo XVIII. De planta cuadrangular, tiene una una muralla con dos garitas, desde donde se oteaba la línea marítima para evitar posibles ataques de piratas. Actualmente en este edificio se utiliza como sala de exposiciones y actividades culturales del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

17 Cantal Bajo

Aunque la zona conocida con este nombre, abarca desde la Cueva del Tesoro hasta el mar, la parte que es más visitable es la que se conoce como Cantal Bajo, que es una de las pocas zonas de acantilados que existen en la provincia de Málaga. Desde allí se conecta subterráneamente con las numerosas cavidades que hay en la zona interior como la de la Victoria o la del Tesoro, entre otras. Actualmente, este promontorio calcáreo está atravesado por un túnel que fue usado por un antiguo ferrocarril. Estos acantilados, que unen a los núcleos de Rincón de la Victoria y de La Cala del Moral, se pueden recorrer por su zona elevada gracias a un sinuoso tramo de paseo marítimo. En sus puntos más elevados cuenta con vistas espectaculares al mar.

18 Cueva del Tesoro

Ubicada en la zona conocida como El Cantal Alto, esta cavidad, habitada desde la Prehistoria, es sobre todo una joya de la geología, ya que está considerada como la única cavidad de origen marino de Europa. De hecho, la acción del Mediterráneo ha sido la que ha contribuido durante milenios -desde el Jurásico-, con su efecto erosivo, a la formación tanto de esta cueva como de otras situadas bajo el denominado Cantal. En su interior se encontraron a través de distintas excavaciones numerosos restos humanos, animales y de cerámica de la época conocida como el 'Neolítico de las Cuevas'. Entre sus salas más importantes, sobresale la de la Virgen, la del Volcán, la de Marco Craso y la de Noctiluca. Esta última debe su nombre al hallazgo de un templo dedicado a la diosa fenicia del mismo nombre.

19 Parque Arqueológico del Mediterráneo

Situado junto la Cueva del Tesoro, este espacio abierto de 90.000 metros cuadrados de superficie es un buen ejemplo de cómo conservar el patrimonio prehistórico y hacerlo compatible con el uso sociocultural. La difusión científica constituye el eje de este recinto, en el que se ha recuperado la superficie geomorfológico original y la vegetación mediterránea autóctona. En su interior hay una réplica exacta de la pared de la Cueva de La Victoria, una gruta subterránea en la que se han encontrado pinturas rupestres. Además de contar con diversa flora autóctona, el recinto incluye unos caminos que están delimitados con roca natural, todo ellos destinado a producir el menos impacto medioambiental posible.

