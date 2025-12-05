Siete rutas idóneas para hacer con niños este puente de diciembre en Málaga

El puente de diciembre brinda una oportunidad perfecta en Málaga para que las familias salgan al campo y descubran juntos algunos de los rincones más ... sorprendentes de la provincia. Desde bosques mágicos donde los eucaliptos tallados parecen cobrar vida hasta miradores llenos de color que asoman sobre la provincia; desde el frescor de los puentes y pasarelas del arroyo de la Ventilla hasta las formaciones geológicas del Tajo del Abanico, que parecen sacadas de un decorado cinematográfico. También hay íntimos santuarios junto al río, bosques de quejigos y encinas en Alfarnate y, por supuesto, la magia del pinsapar de Yunquera. Siete rutas sencillas, variadas y llenas de estímulos para que los niños se enamoren del senderismo sin darse cuenta.

1 Montes de Málaga Sendero del Mirador de la Unidad

Ampliar Mirador de la Unidad.

Esta ruta sencilla y muy popular en los Montes de Málaga es perfecta para hacer en familia. Parte de la zona de El Detalle y asciende suavemente hacia el cerro Matanza por un sendero estrecho, señalizado con mojones de piedra y rodeado de pinos, enebros y madroños. El recorrido, de apenas 1,8 kilómetros por trayecto, permite disfrutar pronto de grandes vistas sobre la bahía de Málaga. El momento más especial llega en el Mirador de la Unidad, un espacio construido por voluntarios con una Rosa de los Vientos, un buzón de deseos y varios balcones naturales ideales para contemplar amaneceres y atardeceres. A pocos metros se alcanza el vértice geodésico, otro excelente mirador antes de regresar por el mismo camino.

Edad recomendada: A partir de 7 años*.

Más información: Sendero del mirador de la Unidad: un lugar para ver Málaga de una forma diferente

2 Riogordo Paseo de los Ríos

Ampliar Paseo fluvial en Riogordo.

El Paseo de los Ríos es una ruta circular muy accesible para hacer en familia y descubrir el entorno natural de Riogordo sin alejarse demasiado del casco urbano. El sendero, perfectamente señalizado, combina tramos junto al río de la Cueva y al arroyo de las Morenas, lo que garantiza sombra, frescor y un paisaje muy variado. Uno de los momentos más especiales llega al alcanzar el pequeño santuario de la Virgen de Belén, ligado a la leyenda del cuadro que apareció tras una riada en 1907. Después, el camino asciende suavemente entre huertas y olivares para volver al pueblo por su parte alta. El último tramo, por una agradable pasarela junto al río, conduce de nuevo al puente de los Olivos y al punto de partida.

Edad recomendada: A partir de 8 años*.

Más información: Paseo de los Ríos: la ruta circular que te lleva hasta el recóndito santuario de la Virgen de Belén

3 Arriate Sendero del Arroyo de la Ventilla

Ampliar Sendero circular junto al arroyo de la Ventilla.

Esta ruta circular, perfecta para hacer con niños, permite descubrir uno de los enclaves ribereños más sorprendentes de Andalucía sin alejarse del casco urbano de Arriate. El sendero se adentra en un frondoso bosque de galería donde chopos, fresnos y sauces crean una atmósfera fresca incluso en verano. Pronto se llega a la angosta garganta del arroyo de la Ventilla, donde el agua ha ido moldeando la roca caliza y donde aparecen pequeñas cavidades como la cueva del Druida. Pasarelas y puentes de madera facilitan el avance por ambas orillas y permiten hacer el itinerario circular. El recorrido puede ampliarse hasta el Banco Gigante, un mirador singular con vistas a todo el entorno. El regreso, entre fuentes y antiguos molinos, completa un paseo ideal para familias.

Edad recomendada: A partir de 7 años*.

Más información: Sendero del Arroyo de la Ventilla, uno de los enclaves ribereños más singulares de Andalucía

4 Yunquera Ruta de la Cueva del Agua

Ampliar Cueva del Agua.

Esta breve ruta dentro del Parque Nacional Sierra de las Nieves une dos rincones esenciales del pinsapar de Yunquera: el mirador del Puerto del Saucillo y la Cueva del Agua. Es un recorrido corto y muy accesible para familias, ideal para introducir a los más pequeños en un bosque de pinsapos. El camino arranca en el mirador, uno de los balcones naturales más espectaculares de la sierra, y se adentra por un sendero estrecho donde aparece pronto el famoso Pinsapo del Candelabro. Tras un cruce perfectamente señalizado, la senda desciende entre pinos y fuentes históricas, como la Chaparrera, hasta llegar a la gruta, que suele acumular agua tras las lluvias. El regreso se hace por el mismo sendero, siempre rodeado de un bosque mágico.

Edad recomendada: A partir de 7 años*.

Más información: Ruta senderista de la Cueva del Agua.

5 Alfarnate Sendero del Bosque de las Morillas

Ampliar Paso del Malinfierno.

Este recorrido circular, ideal para familias, permite descubrir algunos de los paisajes más singulares de Alfarnate. La ruta comienza con una subida suave hacia el sur del pueblo, desde donde se obtiene una bonita vista del casco urbano. Tras alcanzar la zona alta, el camino se adentra en una senda pedregosa que desciende hasta el antiguo lagar de Olmedo, uno de los hitos del trazado. A partir de ahí, el sendero enlaza con la Gran Senda de Málaga y continúa por el estrecho paso del puerto del Malinfierno, siempre con el río Sabar como compañero. La parte final transcurre por el Bosque de las Morillas, donde encinas y quejigos crean una frondosa arboleda antes de regresar a Alfarnate por sus calles más tranquilas.

Edad recomendada: A partir de 9 años*.

Más información: Sendero del Bosque de las Morillas: Una ruta familiar en Alfarnate donde se puede ver una gran variedad de especies botánicas

6 Málaga Subida al Monte Victoria por el Bosque Mágico

Ampliar Bosque de eucaliptos tallados.

Esta ruta corta y muy original permite disfrutar de uno de los rincones más curiosos de Málaga capital: el Bosque Mágico, donde varios troncos de eucalipto han sido tallados por un vecino de la zona, convirtiéndose en un atractivo artístico al aire libre. El camino comienza en la calle Amargura y asciende suavemente por un carril ancho hasta un pequeño parque infantil, ideal para una pausa si se hace con niños. Después, el itinerario continúa por un tramo asfaltado antes de tomar un sendero estrecho que sube entre pinos hacia la cumbre del Monte Victoria. Arriba espera el mirador «Un placer conocerme», con vistas amplias del centro, Gibralfaro, el Mediterráneo y buena parte de Málaga. El regreso se hace por el mismo camino.

Edad recomendada: A partir de 7 años*.

Más información: Subida al Monte Victoria por el Bosque Mágico

7 Ronda Ruta del Tajo del Abanico

Ampliar Tajo del Abanico.

Esta ruta lineal, ideal para quienes viajan con niños acostumbrados a caminar, permite descubrir uno de los conjuntos geológicos más singulares de la Serranía de Ronda: el Tajo del Abanico. El sendero parte del barrio de San Francisco y avanza por un cómodo carril asfaltado antes de descender por el Camino de Sijuela, siempre con vistas a los olivares y a las primeras formaciones calizas. La parte más espectacular llega al adentrarse en la umbría del arroyo de Sijuela, donde los cortantes erosionados se levantan a pocos metros del caminante. Una angarilla marca el inicio de la senda final, más estrecha y acompañada por el sonido del agua. El conjunto recuerda al Tajo de Ronda y fue escenario del rodaje de la ópera Carmen. El regreso se hace por el mismo camino.

Edad recomendada: A partir de 9 años*.

Más información: Senderismo| Ruta del Tajo del Abanico

*Recomendaciones para niños de esa edad, siempre y cuando estén habituados a actividades físicas o rutas de senderismo.

**Otras opciones igualmente recomendables pueden ser las de la Ruta de las Fuentes, en Cuevas del Becerro, el sendero del Lagar de Torrijos o un paseo circular por el Bosque del Morlaco. Fuera de la provincia, pero no muy lejos, aguardan buenas alternativas en el Sendero de Colores (Zafarraya, Granada) y la ruta del río Majaceite (parque natural de la Sierra de Grazalema).