Paseo de los Ríos: la ruta circular que te lleva hasta el recóndito santuario de la Virgen de Belén

Sendero circular que parte de Riogordo y que en la actualidad está homologado por la Federación Andaluza de Montañismo como SL-A-392. Recorre el ... perímetro del casco urbano pasando junto al río de la Cueva y junto a uno de sus afluentes, el arroyo de las Morenas.

Datos de la ruta

Comarca: Axarquía

Municipio: Riogordo

Nivel de dificultad: Baja. Esta ruta tiene algunas pendientes, pero, en cualquier caso, éstas son cortas y no demasiado empinadas. Existen numerosas señales e indicaciones para no extraviarse en ningún momento.

Tipo de ruta: Circular

Duración aproximada: 1 hora y 45 minutos

Longitud: 5,5 kilómetros

Altura mínima: 368 metros

Altura máxima: 475 metros

Lugares de interés próximos: Museo Etnográfico de Riogordo, iglesia de la Virgen de Gracia, santuario y antiguo molino de la Virgen de Belén, recinto del Paso y puente de los Olivos.

Ampliar Santuario de la Virgen de Belén J. Amellones

Cómo llegar al punto de partida

Para comenzar esta ruta hay que dirigirse hasta el municipio de Riogordo. En concreto, habría que buscar el final del Paseo de Andalucía, justo donde se encuentra el parque de la Vera del Río (cerca del puente de los Olivos). Allí se verá el cartel descriptivo de esta ruta circular. Habrá que intentar aparcar el vehículo en los alrededores del Paseo de Andalucía o la calle Real.

Descripción de la ruta

1Una vez localizado el punto de partida habrá que avanzar por la calle Galeote, primero, y por la Salcedo, después, para llegar hasta la vía que sale del casco urbano, la de Virgen de Belén. Justo ahí se confluye con el río de la Cueva por un paseo fluvial con bastante umbría en estos primeros metros. El cauce quedará a la derecha y se caminará por un carril asfaltado y ligeramente descendente en los primeros metros.

Ampliar En los primeros metros se camina junto al río de la Cueva. J. Amellones

2Tras poco más de un kilómetro de camino desde el inicio, se llega a uno de los lugares más emblemáticos para los riogordeños, el santuario de la Virgen de Belén y el antiguo molino del mismo nombre. El primero es conocido por contar con un cuadro de la virgen que, según se cuenta, llegó hasta este punto tras una riada en el año 1907. El lienzo se quedó entre las rocas y hoy sigue allí, aunque cuesta trabajo verlo, ya que está protegido por una puerta y una red metálica.

Ampliar Uno de los lugares más curiosos es el santuario de la Virgen de Belén. J. Amellones

3Desde el santuario el camino comienza a ascender ligeramente, al mismo tiempo que se aleja del cauce del río de la Cueva. Éste seguirá a la derecha, pero con una mejor perspectiva. Se ven varias huertas que hoy aprovechan sus aguas para el riego. Poco después el camino hace un giro de casi 180 grados para encarar hacia el norte un tramo donde se confluye con un afluente del río de la Cueva, el arroyo de las Morenas. Aquí aguarda un paso trepidante y ascendente que devuelve el camino al casco urbano de Riogordo, pero esta vez se llega a la parte este del pueblo.

Ampliar Camino ascendente junto al arroyo de las Morenas. J. Amellones

4Tras cruzar un paso de cebra, el camino continúa por el perímetro del casco urbano de Riogordo. Para ello subirá por la calle Jorge Guillén, en primer lugar, y por la de Rafael Alberti, después. En ésta habrá que estar atentos para tomar el puente habilitado sobre el arroyo de las Morenas (a la derecha). A partir de ahí, el camino continúa en paralelo al curso fluvial, pero, en este caso, éste queda a la izquierda.

Ampliar Hay que cruzar este puente para ir al otro lado del arroyo. J. Amellones

5Desde la cooperativa se gira a la izquierda por un carril ancho conocido como el Camino de los Baños de Vilo para llegar al casco urbano de Riogordo por el norte. A partir de ahí sólo queda un tramo urbano por este pueblo de la Axarquía. Para ello habrá que ir por las calles Calvario y Blas Infante hasta llegar a una rotonda donde habrá que enlazar unos metros por el Camino del Bujeo. En éste hay que tomar a la izquierda, nada más empezarlo, una pasarela de madera que vuelve junto al río de la Cueva. Aquí aguarda una de las partes más agradables del sendero hasta llegar al puente de los Olivos. Una vez allí, sólo queda subir por una rampa para llegar al punto de partida.

Ampliar Puente de los Olivos. J. Amellones

Flora y fauna

En esta ruta de senderismo, annque discurre por el perímetro de Riogordo, tiene algunos alicientes en lo que se refiere a biodiversidad. Por un lado, se pueden ver algunas rapaces y rupícolas. Por otra, hay también un valioso ecosistema en el olivar y en la ribera del arroyo de las Morenas y el río de la Cueva. Se pueden ver o escuchar desde ranas, abubillas, cernícalos o collalbas hasta zorros, jabalíes o tejones, entre otras especies animales. En lo que se refiera a flora, además de los mencionados olivos, hay acebuches, encinas, eucaliptos, almendros y pinos, entre otros árboles. A ello hay que unir distintos matorrales y plantas aromáticas, como el matagallos, el tomillo o el romero, entre otras.