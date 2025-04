Sendero del mirador de la Unidad: un lugar para ver Málaga de una forma diferente

Ruta lineal no homologada, pero de trazado sencillo y muy popular que asciende por cerro Matanza, pasando por el conocido como mirador de la Unidad, ... hecho entre 2012 y 2019 por voluntarios.

Datos de la ruta

Comarca: Málaga

Municipio: Málaga

Nivel de dificultad: Baja. Aunque la ruta es claramente ascendente, tiene pocos tramos exigentes. El sendero está señalizado con mojones de piedra y es muy intuitivo. Buena parte del recorrido es por sendero estrecho.

Tipo de ruta: Lineal

Duración aproximada: 50 minutos (sólo ida)

Longitud: 1,8 kilómetros (sólo ida)

Altura mínima: 698 metros

Altura máxima: 773 metros

Lugares de interés próximos: Mirador de la Unidad, cerro Matanza, fuentes de la Umbría y de la Reina, mirador del Cochino, área recreativa El Cerrado, pico la Reina, puerto del León, aula de la naturaleza Las Contadoras, ecomuseo del Lagar de Torrijos y venta Galwey.

Ampliar Mirador de la Unidad J. Amellones

Cómo llegar al punto de partida

El punto de partida de esta ruta está en el diseminado de El Detalle, en el parque natural de los Montes de Málaga. Concretamente, el punto de partida podría ser la venta El Detalle, situada junto a la antigua carretera de Colmenar. En los días laborables resulta relativamente fácil dejar estacionado en el entorno el coche. Más complicado suele ser durante los fines de semana.

Descripción de la ruta

1Una vez se ha aparcado en la barriada de El Detalle, un diseminado rural de los Montes de Málaga, hay que buscar el carril que está a la derecha de la venta homónima. En unos primeros metors se camina entre casas por un carril hormigonado, pero poco después, a unos doscientos metros, hay que desviarse a la derecha por un sendero que se va estrechando poco a poco. Lo hace especialmente a partir de un cruce en el que hay que dejar una propiedad privada a la izquierda. Ésta se reconoce fácilmente por tener en su vallado latas de cerveza reutilizadas para tal fin.

Ampliar Desvío para salir de la barriada de El Detalle J. Amellones

2El camino por sendero estrecho, pero muy intuitivo afronta a partir de aquí su tramo más frondos, pero también el más empinado, sin que tenga, eso sí, una pendiente muy exigente. Tras unos cuatrocientos metros de subida entre pinos llega el momento de abandonar el bosque. Se hace a través de una encrucijada de caminos, en el que hay que tomar el camino que está a la izquierda (sudeste).

Ampliar La ruta está señalizada con mojones de piedras J. Amellones

3En este tramo se camina por la cresta del cerro de Matanza, lo que ya propicia unas bonitas vistas panorámicas tanto a un lado como a otro. Llaman la atención especialmente las de Málaga y su bahí, pero también la de todas la zonas montañosas que cobijan al valle del Guadalhorce, desde la sierra de Churriana hasta las montañas del parque nacional de la Sierra de las Nieves y las estribaciones de los Montes de Málaga.

Ampliar Camino por la cresta de cerro Matanza J. Amellones

4A través de un sendero estrecho, rodeado de arbustos, se llega hasta el hito conocido como mirador de la Unidad, un espacio que no deja indiferente ni por las vistas ni por lo que hay allí. Es mucho más que un balcón con excelentes panorámicas de Málaga. Allí se puede ver la Rosa de los Vientos con los puntos cardinales, un símbolo de la Unidad, un buzón de los deseos e incluso calizas del Monte San Antón, cerro que se puede ver al sur. Además, hay dos miradores más contiguos, uno orientado al pico de la Reina y otro bautizado como el de los Inicios y los Astros, por ser un lugar idóneo para la observación del firmamento y para el amanecer y la puesta de sol. Este espacio fue construido entre 2012 y 2019 por cientos de voluntarios de forma altruista.

Ampliar Vistas de Málaga desde el mirador de la Unidad J. Amellones

5Desde el mirador del Unidad sólo queda avanzar unos metros hacia el sur para llegar hasta el vértice geodésico de cerro Matanza, que, sin ser tan elevado como otras cumbres del parque natural de los Montes, ofrece espectaculares vistas panorámicas, sobre todo al este, al sur y al oeste. Desde allí lo más recomendable, si no se conocen otras alternativas, es volver por el mismo camino, aunque existen opciones para continuar y hacer un sendeo circular (esta opcíon podría implicar tener que caminar por el arcén de la carretera de los Montes).

Ampliar Vértice geodésico de cerro Matanza J. Amellones

Flora y fauna

Esta ruta ofrece la posibilidad de comprobar la riqueza biológica que ofrecen los Montes de Málaga. Así, se pueden ver árboles y arbustos como el enebro, el madroño, el algarrobo, el acebuche, el alcornoque, la encina o el omnipresente pino. Junto a ellos no faltan plantas aromáticas como el romero u otras tan excepcionales como el palmito, la única especie de palmera autóctona que crece en Europa. En lo que se refiere a especies animales, el mamífero de mayor tamaño será el jabalí, al que no resultará fácil avistar, ya que se trata de un animal muy esquivo con el hombre. Sí se pueden apreciar ocasionalmente las ardillas con las que se repoblaron hace algunas décadas la zonas más arboladas. En lo que se refiere a aves, el repertorio es muy amplio e incluye numerosas rapaces, aunque todas no sean de gran tamaño.