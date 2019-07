El Weekend Beach Festival, Juan Magán y la gira de OT, lo más destacado del primer fin de semana de julio Los concursantes de OT 2018, en el concierto del año pasado en Málaga. / Hugo Cortés Destacan también el concierto que Michel Camilo y Tomatito ofrecerán en el Cervantes, el Festival de la Cerveza Artesana en Rincón de la Victoria, la Feria de Puerto de la Torre, el 'Retro Mosma 80' y la celebración del 4 de julio en Macharaviaya, en homenaje a Bernardo de Gálvez RAQUEL MERINO Málaga Jueves, 4 julio 2019, 10:10

La agenda de este fin de semana llega cargada de actividades para todas los gustos y edades. En el apartado musical, hay que destacar la nueva edición del Weekend Beach Festival de Torre del Mar, además del concierto de 'OT 2018', en el Auditorio Municipal; las actuaciones de Michel Camilo y Tomatito, en el Teatro Cervantes, y de Juan Magán, en Estepona. En cuanto a citas especiales, se pueden resaltar el Festival de la Cerveza Artesana en Rincón de la Victoria y la celebración del 4 de julio en Macharaviaya, en homenaje a su personaje ilustre Bernardo de Gálvez. Resaltan igualmente, la noches de tango en el Echegaray y el Festival de Guitarra en Vélez-Málaga.

Domingo El derroche musical de Michel Camilo y Tomatito

Michel Camilo y Tomatito, en concierto (archivo). / P.Urresti

Uno de los dúos más sorprendentes de los últimos años recala este domingo 7 en el Teatro Cervantes con 'Spain forever', Grammy Latino al Mejor Álbum Instrumental de 2017, con el que Michel Camilo y Tomatito cierran la trilogía discográfica que completan 'Spain' (2000) y 'Spain again' (2006).

Los diez temas del disco recorren caminos tan dispares como el jazz, con 'Armando's ruhumba', de Corea; el tango, con una formidable versión de 'Oblivion', de Piazzolla; la música de cine, con dos temas de 'Cinema Paradiso'; la brasileña, con 'Manha de carnaval', o la clásica, con una sorprendente mirada a la Gnossienne nº1, de Satie. Hora: 20.30. Precio: De 18 a 54 euros.

Viernes y sábado Concierto homenaje a Robert Folk en 'Retro Mosma 80'

El Teatro Cervantes acoge este fin de semana la recta final del IV Movie Score Málaga (Mosma), el festival de música de cine y audiovisual que este año dedica una atención especial a grandes éxitos de los 80. El viernes llegará uno de los conciertos más esperados de esta edición. La Orquesta Sinfónica de Málaga recorrerá algunos de los éxitos más sonados de aquella década, con 'Los Goonies' (compuesta por David Grusin), 'Los Cazafantasmas' (Elmer Bernstein), 'Karate Kid' (Bill Conti) y 'Los Gremlins' (Jerry Goldsmith), además de rendir un homenaje a Robert Folk, del que se escucharán 'Loca Academia de Policía', 'Ace Ventura: Operación África' y 'La historia interminable 2', entre otras. Hora: 20.30 horas. Precio: 18 euros.

El festival se clausurará el sábado con un concierto dedicado al compositor John Debney, autor de más de dos centenares de bandas sonoras, entre las que destaca su obra monumental para 'La pasión de Cristo', de Mel Gibson, además 'Sin City', 'Iron Man 2', o 'Spy Kids', entre otras. Hora: 20.30. Precio: 18 euros. Más información, aquí

Hasta el sábado Sexto festival Weekend Beach de Torre del Mar

Durante cuatro días, se dispondrán en la playa de poniente, en un reciento de más de 40.000 metros cuadrados, un total de cuatro escenarios, zonas gastronómicas, de descanso y de ocio. Ademá́s se cuenta con un recinto de más de 25.000 metros cuadrados de acampada donde cientos de 'weekers' pasará́n las diferentes jornadas del festival.

El festival comienza este miércoles 3 de julio con su fiesta de bienvenida en el escenario Weekend Brugal, ubicado en el mismo recinto. A partir de las 18.30 horas comenzará́ la fiesta con la actuació́n de Quini, No Potable, Aslándticos, Mojinos Escozíos, Che Sudaka, La Pegatina, Nikone y PJ Sin Suela. En el escenario El Faro, ubicado en la zona de acceso a la acampada, y desde las 18.00 horas animará́n las sesiones Dj Muriel.

Además de los mencionados, el jueves 4 pasarán por Torre del Mar Ozuna, Medina Azahara, Miss Cafeina, SFDK, Los Zigarros, Rapsusklei, Varry Brava, Zoo, Antonio Hierro Dj, Blake y Dante, Gioser, Kulto Kultibo, Los de Marras, Malaka Youth, Mr Kilombo, Revolta Permanent, Rusos Blancos, Sunrise Stage, Chris Liebing, Dubfire, Andrés Campo, Manu González, Ignackio Morales, Paco Mena, Sau Djs Show. El viernes 5, les tocará el turno a Ska-P, Bad Gyal, Dellafuente, Niños mutantes, Sigma, Talco, The Original Wailers, Hora Zulú, Sex Museum, El Duende Callejero, Fusa Nocta + Liz, Miss Octubre, Reymon Dj, Valira, Sunrige State, Paco Osuna, Nicole Moudaber, Carlo Lio, Cuartero, Fer BR, Alex Sánchez & Javi Martín, Rafa Alcántara y Rodrigo toré. Y el sábado, cerrarán el festival Blazk Eyed Peas, Vetusta Morla, Ayax y Prok, Beret, Carlos Sadness, Maka Morgan Heritage, Ngthmre, Skindred, Rozalén, Antilópez, General Levy, Muerdo, Second, Sexy Zebras, Jenny and the Mexicats, Tabletom, Miguel Caañamo, Sunrise Stage, Laurent Garnier, Extrawelt live, Georgia Angiuli live, Gonçalo, M.E.M.O. live, Nico Morano, Dj Silver y Miguel Payda. Más información

Sábado Los 'triunfitos' de 0T 2018 regresan a Málaga

Hugo Cortés

Los exconcursantes de 0T 2018 continúan este año con su gira, que este sábado los traerá al Auditorio Municipal de Málaga. Famous, Alba Reche, Natalia, Sabela, Julia, Miki, Marta, María, Marilia, Carlos Right, Noelia, Damion, Dave, Joan Garrido, África y Alfonso ofrecerán lo mejor de ellos mismos en el escenario, en un concierto que arrancará a las 21.30 horas. Dos horas y media de música con un repertorio de 38 canciones que incluye todos los éxitos del programa, además de la canción de Eurovisión 'La Venda'. Las entradas se encuentran a la venta. Más información.

Viernes y sábado Dónde llegará el ciclo 'Artes escénicas... en tu zona' este fin de semana

Las actividades gratuitas y, en su mayoría al aire libre, vuelven a los once distritos de la ciudad, pero esta vez vinculadas a los grandes ciclos del escenario municipal: el Terral, el Festival de Jazz, el de Teatro y el ciclo infantil, que salen de ruta por los barrios con propuestas de artistas y compañías locales.

Este viernes y sábado les toca el turno a los distritos de Cruz de Humilladero y Campanillas, respectivamente. El día 5, el Parque Punte Juan Pablo II (Cruz de Humilladero) será escenario del concierto de Fabiola Santiago cante, con Fran Moya a la guitarra y Marta Cañizares, en el baile, que repetirán a la misma hora, 21.30 horas, pero en distinto lugar, la Plaza del Día, en Santa Rosalía-Maqueda, el sábado 6. Consulta la programación al completo.

Viernes y sábado Juan Magán y Ana Mena, en la Feria y Fiestas Mayores de Estepona

Juan Magán.

Estepona estará de feria del 2 al 7 de julio, y en su programación musical contará con Juan Magán, creador del estilo musical 'electrolatino', que actuará el sábado 6 de julio en la Caseta Municipal, a las 00.30 horas. Antes, el viernes 5, será el turno de la cantante y actriz esteponera Ana Mena, conocida por su papel de la mítica 'Marisol'. Esta joven, nacida en 1997, es actualmente una de las artistas que más interés despierta en los jóvenes de nuestro país y Lationamérica. Sus canciones consiguen ser de las más descargadas en las plataformas de música y sus videoclips han alcanzado más de 32 millones de visualizaciones en Youtube. La entrada para ambos conciertos es gratuita.

Además de estas actuaciones musicales, la Feria y Fiestas Mayores incluyen en su programación concursos de caballos, fiestas infantiles y para mayores y la tradicional corrida de toros que tendrá lugar el domingo 7 de julio, con los matadores 'El Fandi', Miguel A. Perera y el rejoneador Diego Ventura.

Del 4 al 7 de julio Festival de la Cerveza Artesana en Rincón de la Victoria

Rincón de la Victoria celebra del 4 al 7 de julio el Festival de la Cerveza Artesana `Birra&Art´ en la Plaza Al Ándalus. El festival ofrecerá una amplia variedad con 35 tipos de cervezas diferentes suministradas por ocho cerveceras, la mayoría procedentes de la provincia de Málaga. También habrá una veintena de expositores con gastronomía internacional y venta de artesanía, además de conciertos en directo. La programación del Festival incluye conciertos de música en directo de estilo Pop Rock: The Stone Bobbers, el viernes 5 de julio (21:30 horas), Tabana, el sábado 6 de abril (21:30 horas), y el domingo 7 de abril, Blaze Tributo a Bon Jovi, (17:00 horas). Todos los conciertos son gratuitos.

Se pueden degustar cervezas desde el precio de 2.50 euros. El festival abrirá al público el jueves 4 de julio a las 19.00 horas. El horario del resto de días del festival es de 12.00 a 01.00 horas. Todos los datos, aquí.

Sábado y domingo Noches de tango en el Echegaray

La pasión del tango inundará este fin de semana el Teatro Echegaray. El sábado, con un espectáculo en el que intervendrá los cantantes y guitarristas Mirta Álvarez y Hernán Genovese y los bailarines Natasha y Alfredo. Mirta Álvarez adapta a su guitarra el sonido de aquellos tangos pioneros de Villoldo y Mendizábal, el sonido de la milonga, el vals, el estilo y la canción criolla, hasta la obra de los compositores más representativos de este género en el sonido orquestal. Hernán Genoves, por su parte, tiene entre sus galardones el Primer Premio en el Certamen Hugo del Carril y ha actuado en los más importantes locales de tango de la capital argentina. La joven pareja integrada por Natasha y Alfredo ha recorrido durante los últimos meses Europa y el Norte de África, aunque su vonculación con Málaga es bastante fuerte ya imparte clases semanales de tango en Fuengirola, Málaga Centro y en Estepona. Hora: 20.30. Precio: 15 euros.

El domingo, será Proyecto Tamgú quien presente en el Echegaray 'Una historia del tango'. La compañía, surgida en Málaga en 2011, lleva a escena un espectáculo en el que el tango se muestra en todas sus manifestaciones: danza, canción, música y poesía. Con varios cambios de vestuario y diferentes estilos de baile y música se ilustran las épocas del tango, desde los conventillos, pasando por Gardel y Piazzolla hasta el tango más actual. Asimismo, se repasan los mestizajes culturales que lo han creado así como su papel como género de cultura urbana en nuestros tiempos y en el pasado. Hora: 20.30. Precio: 15 euros.

Hasta el 7 de julio Feria en Puerto de la Torre

El distrito Puerto de la Torre celebra una nueva edición de su feria, que tendrá lugar entre del 3 al 7 de julio con un programa cargado de actividades para todas las edades y gustos donde las tradiciones populares, el flamenco, los bailes regionales, los enganches de caballo, el cante a la trilla serán protagonistas. Los artistas que amenizarán las noches de fiestas serán Vanessa y Reme Fernández, Dani Cantos con el musical «yo nací entre los 80 y los 90», Lola del Puerto y los grupos BInomia y Son del Puerto. Y, un año más, el Parque Andrés Jiménez Dísa, se convertirá, el sábado 6 de julio, a partir de las 20.00 horas, en el escenario del la XXIV Exhibición de Enganches de Caballos que en esta edición celebrará un homenaje en memoria de Juan Brenes «El Cabo». Y, en la mañana del domingo 7 de julio, el mismo recinto ferial acogerá la celebración el certamen Cante a la Trilla con su modalidad de trilla con table, donde todos los aficionados podrán participar previa inscripción antes de las 10.00 horas de ese mismo día. Más información

Sábado Fiesta del 4 de julio en Macharaviaya

E. C.

En Macharaviaya hacen cada sábado posterior al Día de la Independencia de Estados Unidos una celebración muy especial para rendir homenaje a su hijo más ilustre, Bernardo de Gálvez, considerado como uno de los héroes de la historia del país norteamericano. Así, en este evento, conocido como la Fiesta del 4 de Julio y declarada Fiesta Singular de Málaga por la Diputación, se hace una recreación histórica de la Batalla de Pensacola (Florida), donde este personaje histórico nacido en Macharaviaya mostró su valentía frente a los ingleses y consiguió una victoria clave para la posterior independencia de Estados Unidos. Después de esta escenificación, se podrá degustar de los platos típicos de la Axarquía y del país norteamericano. Hora: A partir de las 21.30. Conoce más de las fiestas singulares que no te puedes perder este verano en Málaga.

De martes a domingo Cuentacuentos en la playa de Torre del Mar

Una temporada más se pone en marcha junto a la Biblioplaya, en la playa de poniente, el servicio de 'cuentacuentos'. De martes a domingo y en horario de 19.30 a 20.30 horas, se desarrollarán más de medio centenar de actuaciones. Los cuentos tendrán diferentes temáticas como los animales, fantasía, monstruos, aventuras o piratas, entre otros. Más datos

Hasta el 14 de septiembre 'La luz de luna' de Antequera

El Ayuntamiento de Antequera ofrece hasta el 14 de septiembre, dentro del ciclo 'Luz de Luna', más de 50 actividades distintas para disfrutar de todos los encantos y valor monumental de este municipio por la noche. Se incluyen desde observaciones astronómicas al Torcal, hasta visitas guiadas a los Dólmenes de Menga y Viera, rutas interpretadas por las iglesias y otros templos de Antequera, así como eventos musicales, como los festivales de blues, jazz y flamenco. Cuando se ponga el sol por Antequera, los visitantes podrán disfrutar de su legado histórico y de su patrimonio natural con otra perspectiva gracias a esta apuesta cultural y de ocio impulsada por el ayuntamiento de la 'capital de la Vega'. Calendario de actividades

Hasta el sábado Festival de Guitarra en Vélez-Málaga

Vélez-Málaga acoge hasta el próximo sábado el XXVIII Festival Internacional de Guitarra, con conciertos gratuitos a partir de las 21.30 horas en escenarios como el Palacio de Beniel y el Teatro del Carmen. El 4 de julio, el Palacio de Beniel acogerá dos conciertos, el primero 'Las Luces de dos Mundos', con la joven guitarrista Laura Verdugo del Rey, uniendo en su espectáculo interpretaciones de música europea y música americana; y el concierto titulado 'Cantigas', una obra muy especial y que viene de la mano del afamado guitarrista alemán Augustin Wiedemann. El viernes 5, el Teatro del Carmen será el escenario elegido para 'La Música para Cuartetos de Guitarras', interpretada por el 'Cuarteto Concordis', de origen portugués. Para finalizar, el sábado en el Teatro del Carmen también, la protagonista será la Orquesta Sinfónica de Málaga, con obras de J.F. Hendel y A. Marcello, con Ahmet Kanneci como guitarrista solista, de origen turco y de manos del director Juan Paulo Gómez y una solista de violín.

Viernes Taller ecológico y artístico en la Biblioteca Cánovas del Castillo

La Biblioteca Cánovas del Castillo acoge este viernes el taller ecológico y artístico 'Cianophilia: Mar', que estará conducido por Laura Brinkmann y María José Coronado con la colaboración de Unicaja Banco. Esta actividad, organizada con la colaboración de Unicaja Banco para niños y niñas de entre 6 a 12 años, fomenta la actividad artística, literaria, ecológica y filosófica y propicia una reflexión en torno al «cuidado» del planeta Tierra, donde los participantes investigarán la vida que nos rodea en una aventura para pensar, jugar a convivir de forma respetuosa y crear una cianotipia al aire libre. Para ello se contará con un grupo máximo de 15 participantes de entre 6 y 12 años. La actividad, de carácter gratuito, se realizará a las 11.00 horas en la Sala Juvenil de la Biblioteca Cánovas del Castillo, y se necesitará realizar la inscripción.

Viernes II Guateque contra el Olvido

La Asociación de Cuidadoras y Enfermos de Alzheimer Bezmiliana (Asalbez) celebrará el próximo 5 de julio el II Guateque contra el Olvido. La cita solidaria tiene como objetivo «recaudar fondos para el desarrollo de un nuevo Taller de Memoria denominado 'Verano Azul' que consiste en varias actividades lúdicas, de ocio y tiempo libre con los usuarios del centro», explica Aguilar. El donativo será de 15 euros por persona, con entrada gratuita para niños de hasta 10 años. Habrá comida, bebida, música de la mano de Dj Gluten Free y Dj Jesús Sánchez, animación a cargo de Virgi Delgado, y concurso de disfraces, y otras sorpresas. La cita será en la sede de ASALBEZ (Paseo de la Marina, 5) Torre de Benagalbón a partir de las 21:00 horas. Toda la información, aquí.