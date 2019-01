Mucho teatro, humor y música en la agenda de ocio de este fin de semana en Málaga Salón del Manga, Videojuegos y Cultura Alternativa en Alhaurín de la Torre, este fin de semana. Continúa el 36 Festival de Teatro de Málaga, Manu Sánchez vuelve a Ronda y Cepeda y Miriam Rodríguez actúan en la capital ISABEL MÉNDEZ Málaga Jueves, 17 enero 2019, 18:49

Jueves 'Voltaire/ Rousseau. La disputa'

Un panfleto anónimo acusa a Jean Jacques Rousseau de haber abandonado a sus cinco hijos. Rousseau recurre a Voltaire para averiguar juntos quién es el autor de esta abominación. Esto nos da la oportunidad de asistir a una gran escena doméstica en la que los dos filósofos enfrentan sus ideas acerca de Dios, la igualdad, la educación y el teatro. Dos maneras igualmente generosas pero muy distintas de concebir la sociedad son las que reúne la obra 'Voltaire / Rousseau. La disputa' este jueves en el Teatro Cervantes a las 20 horas. El precio de las entradas oscila entre los 9 y los 24 euros.

Jueves 'No es país para muy viejas'

Dos ancianas, madre e hija, con pasado, presente y sin futuro. Desahuciadas de su casa, viven por necesidad en una residencia social. Por iniciativa de la madre, deciden escaparse y buscar un nuevo hogar. 'No es país para muy viejas' es yspectáculo que habla del amor, de lo que callamos durante toda la vida, de los sueños no realizados, de los que quedan por realizar y de un país que no es ni por asomo para muy viejas. Se puede ver este jueves (20 horas) en el Teatro Echegaray. Las localidades cuestan 15 euros.

Jueves y viernes de enero 'Monstruos brutales asustados' en el Cánovas

Incendio Fugaz Teatro presenta 'Monstruos brutales asustados', teatro de investigación. La obra trata de explicar temas como la culpa, la identidad, el egoísmo, la usencia de ilusiones, la violencia, la alienación, la génesis de las personas llenas de rabia porque no se comunican con los que les importan. (Más información aquí) El espectáculo puede verse en el Teatro Cánovas los jueves y viernes de este mes a las 21 horas. Entradas: 12 euros, 8 en venta anticipada.

Viernes Miriam Rodríguez presenta su primer disco en la París 15

Este fin de semana llega a Málaga por partida doble el fenómeno de 'Operación Triunfo' con dos de los artistas más aclamados por la audiencia de este programa, Cepeda y Miriam Rodríguez. La segunda presentará este viernes su primer disco este viernes en la Sala París 15 a las 22 horas. 'Cicatrices' es el título del disco de debut de la cantante, un trabajo formado por trece temas grabado en Los Ángeles y en el que cuenta con la producción de Sebastian Krys y Sam Hansone. Un disco que incluye el tema 'No!', compuesto e interpretado junto al malagueño Pablo López, que también se ha encargado de la producción de esta canción. En 'Cicatrices' se incluyen también temas compuestos por Miriam Rodríguez junto a Vega, Ximena Muñoz, Georgina, Andrés Suárez y el portugués Diogo Piçarra. Entradas, 25 euros. En Ticketmaster.

Viernes Recital del cuarteto 'Sinoidal Esemble' en Torremolinos

El salón de actos de la Casa de Cultura de Torremolinos acoge este viernes el concierto del cuarteto de saxo 'Sonoidal Esemble'. Organizada por el área de Promoción Cultural, el recital comenzará a las 20 horas y el acceso a la sala será gratuito, hasta completar el aforo.

El cuarteto lo integran Ana Lencina Sánchez (saxofón soprano), Elisa Urrestarazu Capellán (saxofón alto), Fernando José Laguna Bermúdez (saxofón tenor) y José Miguel Cantero Tomás (saxofón barítono).

'Sinoidal Esemble' es un conjunto instrumental abierto y multidisciplinar nacido en el año 2013 con la inquietud de interpretar tanto músicas de nuestros días como versionar el repertorio de otras épocas desde una visión única actual.

Viernes y sábado 'La mandíbula afilada'

Juan y Laurma forman una pareja que se conocieron en el instituto y ahora, en una crisis de los 30 eterna, vuelven a encontrarse. Durante una noche se suceden recuerdos y sueños, especialmente aquellos que no se cumplieron, mientras el espectador pasa de la carcajada a la reflexión: ¿Hemos crecido demasiado rápido? ¿O no hemos crecido en absoluto? ¿Somos niños con ropa de adultos? ¿O adultos que buscan desesperadamente volver a ser niños? ¿Qué demonios espera de nosotros la vida? Esta vida que son sueños, y risas, y llantos, y silencios, y miradas, y amor, y falta de amor, y exceso de amor, y amor imposible. Este es el tema sobre el que invita a reflexionar 'La mandíbula afilada', que se representa en el Teatro Echegaray este viernes y el sábado a las 20 horas. Las entradas cuestan 15 euros.

Los televisivos Jon Plazaola y Noemí Ruiz ('Allí abajo') encabezan el reparto.

Viernes y sábado 'La Strada'

Todo comienza cuando una muchacha ingenua y tranquila es vendida por su madre a Zampanó, un forzudo de circo, bravucón y violento, para que le ayude en su espectáculo ambulante. Entre ellos surge un atisbo de amor que no consigue aflorar a causa del orgullo de él y de la timidez de ella. Ambos comparten una profunda soledad y una vida de marginación, desarraigo y miseria, hasta que se encuentran con El Loco, otro artista circense que provocará los celos de Zampanó y, con ello, un trágico desenlace. La poesía y la miseria para reflejar la Italia de la posguerra.

'La Strada' se representa este viernes a las 20 horas y el sábado a las 19 en el Teatro Cervantes. El precio de las localidades oscila entre los 9 y los 24 euros.

Este fin de semana Fiestas de San Antonio Abad

Oficialmente el día de San Antón o San Antonio Abad es el jueves 17 de enero, pero este fin de semana habrá varias citas patronales en la provincia de Málaga. Es el caso de la barriada malagueña de Churriana, que tiene actividades programadas tanto para el sábado como para el domingo. Mientras tanto, en el otro extremo de la capital de la Costa del Sol, tendrá lugar pasada mañana una romería con mucha tradición. Se trata de la que se desarrollará en los Pinares de San Antón.

Además, también habrá fiestas de San Antón en los municipios de Sedella y Canillas de Albaida. Durante los próximos fines de semana también se celebrará en otras villas axárquicas para no coincidir con estos pueblos, como es el caso de Árchez y Salares.

Sábado 'Compadres para siempre', en Torremolinos

Los actores sevillanos Alfonso Sánchez y Alberto López ponen sobre las tablas 'Compadres para siempre', donde recuperan a sus famosos personajes Rafi y Fali, protagonistas del cortometraje Eso es así, que ya acumula tres millones de reproducciones en YouTube. El espectáculo llega este sábado al Auditorio Príncipe de Asturias de Torremolinos a las 21.30 horas. Las entradas cuestan entre 14 y 27.50 euros.

Sábado Cepeda, en concierto

El extriunfito Cepeda actúa este sábado en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital, dentro de la programación del Málaga Auditórium Clum. En este escenario presentará el sábado el artista gallego su álbum de debut, 'Principios', en el que ha trabajado junto al compositor y productor David Santisteban. Su primer disco incluye una decena de canciones, siete de ellas de reciente composición y otras tres que forman parte del repertorio más antiguo de Luis Cepeda. El espectáculo comenzará a las 21.30 horas. Entradas, desde 33 euros. En Ticketmaster.

Este fin de semana Fiestas de San Sebastián

Este fin de semana hay casi una decena de municipios malagueños que celebran la festividad de San Sebastián. Este mártir es patrón de muchas localidades malagueñas, como es el caso de Casabermeja, que celebrará este domingo una singular procesión durante la que se le arrojan a la imagen pétalos y caramelos.

San Sebastián también hará su recorrido por las calles del casco antiguo de Alhaurín de la Torre.

Además, durante el fin de semana habrá fiestas relacionadas con este santo en Algarrobo, Alcaucín, Frigiliana o Benamargosa, entre otros pueblos de la comarca de la Axarquía, según informa Javier Almellones.

Sábado Búsqueda de libros en Muelle Uno

Muelle Uno invita a disfrutar este sábado de un juego en familia para encontrar alguno de los diez ejemplares del libro infantil que Kumon España va a esconder por todo el recinto. La actividad comenzará a las 11:55 horas en el Punto de encuentro, plaza de Artsenal (imprescindible recoger antes del evento el documento con las pistas en el stand de información). De 12 a 13 horas será la búsqueda y de las 13 a las 14 horas se podrá disfrutar de un cuentacuentos y actividad gratis.

Sábado 'Callejea', en Alhaurín de la Torre

'Callejea: origen, historia y ciudadanía' es el nombre con el que se ha bautizado el evento organizado por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para este sábado, como antesala a las fiestas oficiales de San Sebastián, patrón del municipio. El Barrio Viejo será escenario de esta original iniciativa, que ofrece un amplio programa de actividaes.

En la placita de la Virgen del Carmen tendrán lugar los talleres infantiles con pintacaras y globoflexia (a cargo de la asociación de Corresponsales Juveniles), paracaídas, radio teranga y tatuajes de henna (asociación Eo, Eo) de 10:00 a 14:00 horas.

En la plaza Pepe de Agustín se subirán al escenario Nolasco (13:30 horas), Tomasito (15:30 horas) y Free Soul Band (17:30). Pero la fiesta no acaba aquí, en la plaza de la Concepción (la de la iglesia), habrá una exhibición de Odorología y Mantrailing (10:00 horas. Adiestramiento Canino Avanzado), de Obediencia y Alerta Médica (10:45 horas. Alertas médicas Coín) y de Obediencia y trabajo con bozal de impacto (11:30. Asoc. del Perro Alhaurín de la Torre).

Y será en torno a las dos de la tarde, cuando se subirán a las tablas distintos coros y agrupaciones musicales. Concretamente, actuarán el Coro Trébol de Agua y la Asociación Cultural Raíces y Horizonte (13:45), la asociación Cultural Solera (15:00) seguida de Kids Band (16:15 horas). Y será a las 17:30 horas, cuando el coro de la EMMDAT (Escuela Municipal de Música y Danza de Alhaurín de la Torre) pondrá el broche final.

La plaza del Conde será otro de los emplazamientos estrella. Allí habrá un taller de Meditación Pranayama (9:30 horas), seguido de una exhibición de Hwaran Hapkido Moo Sool. A las once, comenzará un programa de radio basado en la búsqueda del tesoro por el Barrio Viejo, y será tras la presentación oficial por parte del alcalde, Joaquín Villanova (13:45 horas), cuando los vecinos podrán disfrutar de un taller de danzas argentinas (14;45, Martín y Fierro), una exhibición Kpop del grupo IAM+20 (15:45) y las actuaciones de The Pink Girls y De Lunares.

La plaza San Francisco acogerá los conciertos de Velacruz, el Tributo a los Guns N´Roses y de Adrián Serrano a partir del mediodía y será por la tarde, a partir de las 16:00 horas, cuando llegará la música de M´Beyan y de Desastres. Una divertida batalla de gallos pondrá la guinda de este emplazamiento.

Pero además de las plazas, 'Callejea' se extenderá por las calles del Barrio Viejo donde los distintos colectivos instalarán sus 'stands' informativos. En calle Málaga, a partir de las 10:00, podrán conocer todos los detalles sobre la Asociación de Corresponsales Juveniles y Ayfem. Y será una hora más tarde cuando la Asociación de Mujeres Victoria Kent desarrolle un taller de pintura. En la calle Cantarranas habrá una exhibición futbolística de la mano del CD Lauro (11:00).

Y para aquellos vecinos que no se hayan enterado de esta iniciativa, a partir de las 9:30, Moteros de Alhaurín recorrerá los distintos rincones del municipio para invitar a todos los vecinos a participar en 'Callejea'. Igualmente, tendrá lugar un concierto itinerante Tributo a Guns N´Roses que llevará la música a todo el pueblo.

Sábado y domingo Manu Sánchez, en Ronda

Manu Sánchez vuelve a Ronda con su más reciente comedia teatral justo un año después de su estreno en esta ciudad. 'El Buen Dictador' recala de nuevo en el Teatro Vicente Espinel, este sábado y domingoo, a las 20:30 y 19:30 horas, respectivamente, después de que agotase todas las entradas para la premier de este mismo espectáculo el pasado año. Las entradas para estas nuevas funciones continúan a la venta en la web www.sacaentradas.com y en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ronda.

En su regreso a Ronda, Manu Sánchez subirá a las tablas del Vicente Espinel un espectáculo notablemente renovado desde su última vez aquí; tanto el vestuario como parte del guión han cambiado desde entonc

Sábado y domingo Salón del Manga, Videojuegos y Cultura Alternativa de Alhaurín de la Torre

El Salón del Manga, Videojuegos y Cultura Alternativa regresa a Alhaurín de la Torre con su cuarta edición este fin de semana con una programación que incluye más de un centenar de actividades entre el sábado y el domingo. El escenario será nuevamente el Pabellón Polideportivo El Limón, en horario de 11 a 20 horas el sábado y el domingo de 11 a 18.

Domingo 'Euria (Lluvia)', en el Echegaray

'Lluvia' habla de lo que sentimos cuando queremos algo y lo perdemos. Habla de ese tiempo desagradable y necesario en el que la tristeza nos acompaña para entender y aceptar que algo ha cambiado. Habla de las pérdidas, grandes o pequeñas, como un hecho natural. Y de que estas circunstancias de la vida también deberían ser explicadas en la infancia. Y por eso este espectáculo va dirigido a toda la familia y se representa este domingo en el Teatro Echegaray en dos pases (11 y 13 horas). Las entradas cuestan 6 euros.

Domingo 'Juntos', en el Cervantes

Isabel vive o, mejor dicho, sobrevive, en un modesto piso junto a su hijo Miguel, un joven discapacitado, impulsivo y generoso. La inesperada visita de su hija mayor, Sandra, ausente desde hace más de diez años, hará que las complejas relaciones familiares se tambaleen, arrastrándolos en una espiral de ternura, ironía y mucho humor. Juntos aborda con maestría un tema candente: ¿Existe la normalidad? ¿Qué significa ser normal? ¿Estamos preparados para aceptar lo diferente?

Este es el argumento de 'Juntos', que puede verse este domingo (19 horas) en el Teatro Cervantes. El precio de las entradas oscila entre los 9 y los 24 euros.

Hasta el 10 de febrero La Líquida y David García-Intriago regresan con 'Hambre'

Dentro del 36.º Festival de Teatro de Málaga, la compañía La Líquida y David García-Intriago regresan con 'Hambre', un sorprendente y divertido espectáculo con música en directo que viaja por la más hambrienta de las novelas, 'El Quijote'. Una mirada absolutamente rompedora y contemporánea de aquel Siglo del Oro –y Siglo del Hambre– no tan alejada a lo que somos hoy en día. Hambre, música y teatro, humor, emoción y mucha interacción con el público para recordar que la risa es el alimento del alma y que solo la cultura nos puede salvar.

El espectáculo se representa en el Museo del Vino (Plaza de los Viñeros, 1) los viernes y sábados a las 20.00 horas; domingos, a las 13.00 horas. Viernes 10 de febrero, a las 13.00 y 19.00 horas. Hasta el 10 de febrero. Entradas: 15 euros.

Hasta el 27 de enero 'Colores', teatro para bebés

La compañía Susana Almahano presenta 'Colores', teatro para bebés, recomendado para niños de 1 a 7 años. La Cía. Susana Almahano vuelve con colores a la Sala B del Teatro Cánovas para demostrar que si te abandonas a tus sentimientos, al instante aparece el color. Azul, amarillo, morado, verde, rojo... Un color es una emoción, una emoción es un baile, y juntos descubriremos de qué color late nuestro corazón.

Las representaciones en la Sala B del Teatro Cánovas (plaza El Ejido, 5) serán los días 19, 20, 26 y 27 de enero. Entradas: 6 euros. Horario: 18.30 horas.

Hasta el 11 de febrero 'Humanos', exposición sobre el drama de los refugiados

La galería malagueña Javier Román se asoma al drama de los refugiados en la exposición de Carlos Jorkareli titulada 'Humanos', que puede visitarse hasta el próximo 11 de febrero en la sala ubicada junto al Teatro Cervantes. Antonio Javier López te cuenta más