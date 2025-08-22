Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

John Cena, como El Pacificador, en un fotoframa de la serie.

Las series que se estrenan esta semana

El regreso de series como 'El Pacificador' o 'Invasión' se compagina con el estreno de la última ficción del creador de 'BoJack Horseman', 'Long Short Story', o 'Yo, Jack Wright'

I. C. R.

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:03

Acción y comedia superheroíca, animación para adultos, invasiones extraterrestres y dramas componen el nutrido conjunto de series que llegan esta semana a las plataformas digitales, ... después de unos días con escasas producciones que llevarse a la boca. 'El Pacificador', la primera serie de James Gunn para DC Studios, regresa con su segunda temporada a HBO Max; el creador de 'BoJack Horseman' levanta otra serie de animación para adultos en Netflix, 'Long Story Short'; las aventuras de 'Invasión' continúan en Apple TV+ con su tercera temporada y Chris Lang, el responsable de 'El ladrón, su esposa y la canoa', vuelve a reparar en la codicia humana en 'Yo, Jack Wright', ficción que en nuestro país estrena Movistar Plus+.

