Imagen promocional de 'El refugio atómico'. RC

¿Por qué ha gustado tan poco 'El refugio atómico'?

La serie de Netflix ha contado con el respaldo de la audiencia durante las primeras semanas en la plataforma pero no ha convencido a la crítica, que coincide en señalar los fallos

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:20

Hay éxitos que los carga el diablo. Y el de 'La casa de papel' tiene pinta de terminar siendo uno de esos. La serie creada ... por Álex Pina obtuvo una repercusión sin precedentes tras colarse en el catálogo de Netflix. Después de dos temporadas en Antena 3, donde había acabado su recorrido con índices de audiencia discretos, consiguió una nueva vida en la popular plataforma y logró, no solo récords de consumo en todo el mundo, sino convertirse en todo un fenómeno más allá de la pantalla. La ficción tuvo finalmente cinco temporadas y se alzó con el Emmy Internacional a la mejor serie dramática en la edición 46 de estos premios. La canción «Bella ciao» -famoso tema italiano adoptado como un himno de la Resistencia italiana contra las fuerzas alemanas nazis- adquirió nuevas dimensiones después de que los protagonistas de la serie lo entonaran en varias ocasiones. Los monos de trabajo rojos y las caretas de Salvador Dalí con los que los integrantes de la banda cometían los atracos empezaron a usarse en manifestaciones en todo el mundo y se convirtieron en un símbolo de protesta global. Existen escasos precedentes de semejante notoriedad para una serie española.

