Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Megan Stalter da vida a Jessica, la protagonista de la serie, disponible en Netflix. Ana Blumenkron

'Sin medida': la Lena Dunham feliz

Pese a que esta comedia romántica de Netflix se hace a veces cuesta arriba, la creadora de 'Girls' no ha perdido el tino para escribir diálogos chispeantes y tomarle el pulso a la época en la que vive

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:12

Para Marguerite Duras, la escritura nace de la insatisfacción, de la carencia. Desde ese mismo lugar nació 'Girls', desde la frustración permanente de alguien que ... no consigue lo que quiere y que, cuando lo consigue, tampoco le satisface. Lena Dunham, entonces, era una mujer joven, rabiosa, confusa, narcisista y autoindulgente que exponía su vida, su cuerpo y su vulnerabilidad sin pudor, con un naturalismo crudo. Ahora, ocho años después del final de la serie, Lena Dunham es feliz. O algo parecido. Y se nota.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  2. 2 Registrado un terremoto en Rota de 3,4 de magnitud
  3. 3 Aemet avisa de las temperaturas que se esperan en Andalucía hasta final de agosto
  4. 4 Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria
  5. 5 Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva
  6. 6

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  7. 7

    La Feria de Málaga más blindada: de patrulla con los centinelas del real
  8. 8

    Las personas mayores de 50 años se lanzan a hacer deporte
  9. 9 ¿Puedo irme de vacaciones cuando quiera? El Estatuto de los Trabajadores aclara una de las grandes dudas del verano
  10. 10 Muere un vecino de Periana mientras practicaba parapente en Loja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 'Sin medida': la Lena Dunham feliz

&#039;Sin medida&#039;: la Lena Dunham feliz