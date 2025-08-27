Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Eusebio Poncela participó en casi un centenar de películas, obras de teatro y series de televisión. Maya Balanya

Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión

Un cáncer acaba en su casa de El Escorial con el protagonista de 'Arrebato' y 'La ley del deseo', que nunca dejó de trabajar pese a pasear por el filo salvaje de la vida

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:26

Entrevistar a Eusebio Poncela era todo un reto gozoso y peligroso. «Me encantó trabajar con el exorcista Max Von Sydow. Follamos lo nuestro, ¿sabes?», soltaba. « ... Me motivaba el primer Almodóvar, el de ahora me la suda». Hacía décadas que estaba de vuelta de todo. «¿Qué me importan los premios, o que el resto de la profesión me odie? Siempre he sido el raro en todos los colectivos», se sinceraba. El año que se crearon los Goya enlazó 'Werther' y 'La ley del deseo'. Y ni siquiera le nominaron. Una candidatura a los premios de la Academia en 2001 por 'Intacto' resulta ridícula ante la contribución al cine y el teatro españoles de un actor gigante, el favorito de los directores más transgresores: Eloy de la Iglesia, Iván Zulueta, Pedro Almodóvar...

Espacios grises

