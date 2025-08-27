Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pilar Miró y Eusebio Poncela

Ver 8 fotos
Pilar Miró y Eusebio Poncela R. C.

Los mejores papeles de Eusebio Poncela en cine y televisión

El actor ha interpretado a lo largo de los años personajes poco convencionales para la época

F. Morales

Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:34

La cultura española vive los últimos días del verano de capa caída. A la muerte de la actriz Verónica Echegui y Manuel de la Calva, ... una de las voces del Dúo Dinámico, este miércoles ha muerto Eusebio Poncela, uno de los actores más prestigiosos del cine español. Chico Almodóvar y actor destacado por hacer papeles poco convencionales para la época, Poncela ha estado trabajando hasta pocos meses antes de morir. El último trabajo en el que estuvo se ha estrenado en 2025. Fue en 'Matices', una miniserie en la que compartía reparto con Elsa Pataky, Maxi Iglesias y Luis Tosar, entre otros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión los dos jóvenes detenidos por el crimen a puñaladas de Capuchinos
  2. 2 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  3. 3 El viento de terral vuelve a Málaga con aviso amarillo: ¿cuántos días durará y qué máximas se esperan?
  4. 4 Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas
  5. 5

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»
  6. 6 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia
  7. 7 El hotel de Piqué en Málaga muestra ya su cara
  8. 8 Carnés falsos, alcohol a escondidas y borracheras: casetas familiares de la feria exigen que se impida entrar a menores no acompañados
  9. 9 Una madre reconoce en el Cercanías de Málaga al presunto agresor sexual de su hija y logran detenerlo
  10. 10 Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los mejores papeles de Eusebio Poncela en cine y televisión