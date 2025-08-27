Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Eusebio Poncela, durante la presentación de 'Macbeth' Raúl Doblado

El mundo de la cultura dice adiós a Eusebio Poncela, actor favorito de los directores más transgresores

El intérprete ha fallecido por un cáncer este miércoles en su casa de El Escorial

C.P.S.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:03

El mundo de la cultura se despide este miércoles del actor Eusebio Poncela, protagonista de películas míticas como 'Arrebato', dos de los filmes más destacados ... de Almodóvar, 'Matador' y 'La ley del deseo', entre otros papeles. El intérprete ha fallecido por un cáncer este miércoles en su casa de El Escorial a los 79 años. Numerosos compañeros de profesión han compartido sus condolencias en sus perfiles de redes sociales.

