Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carla Simón, este martes, durante la promoción de 'Romería'. Efe

Carla Simón

Directora de cine
«Uso el cine para crear los recuerdos que me faltan y resucitar un ratito a los muertos»

«Si necesitas terapia, el psicólogo es mucho más barato que hacer una película», afirma la cineasta, que estrena 'Romería' en las salas de cine este viernes

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:02

Entre toma y toma de leche para su pequeña Mila, nacida en julio. Así atendía Carla Simón (Carla Simón, 38 años) a los medios de ... comunicación el pasado martes en Madrid, durante la promoción de 'Romería', la película con la que cierra la trilogía dedicada a sus lazos familiares. La cinta, que este viernes llega a las salas de cine, sigue los pasos de Marina, una joven de 18 años que perdió a sus padres de niña a causa de la heroína y el sida, que viaja a Vigo para conocer a su familia paterna. «Ha sido una experiencia muy reparadora», afirma la cineasta que perdió a sus padres en similares circunstancias. Ganadora del Oso de Oro de Berlín por 'Alcarràs', la directora asegura que con su tercera obra, que está entre las tres películas preseleccionadas para representar a España en los Oscar, se ha sentido «muy liberada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  2. 2 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  3. 3

    Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo
  4. 4 Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora
  5. 5 Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura
  6. 6

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  7. 7 Un restaurante de Fuengirola denuncia dos intentos de asalto en cuatro días: «Vamos a tener que dormir dentro»
  8. 8 Le devuelven la cartera con 900 euros de su pensión, tras perderla al comprar pan en Antequera
  9. 9

    Las VPO de nunca acabar: cuatro años para un proyecto municipal de 35 pisos en Málaga
  10. 10 ¿Para qué sirve la almohadilla de las bandejas de carne?: Mercadona lo aclara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Uso el cine para crear los recuerdos que me faltan y resucitar un ratito a los muertos»

«Uso el cine para crear los recuerdos que me faltan y resucitar un ratito a los muertos»