'Romería', un buen cierre a una trilogía familiar

Dice Carla Simón (Barcelona, 38 años) que aunque el punto de partida de 'Romería' es personal, ella no hizo el viaje que plantea la ... película ni de la forma en que se plasma. Es difícil, sin embargo, cuando se ve el largometraje, no tener presente la complicada historia de sus padres, Kin y Neus, que se amaron en la Vigo de los ochenta, donde se hicieron adictos a la heroína. La directora nunca conoció a Kin porque su madre se separó de él al quedarse embarazada y se marchó a Barcelona para desengancharse de la heroína. Carla nació en 1986, sana, y su padre murió en Galicia tres años después. En 1993 fallecería su madre de sida.

Después de 'Verano 1993' y 'Alcarràs', centradas en su familia materna, la cineasta busca en 'Romería' las raíces de su familia paterna mientras trata de capturar la historia de amor que vivieron sus padres. Lo hace a través de Marina, una joven de dieciocho años que aprovecha su mayoría de edad para viajar sola a Vigo. ¿Su misión? Conseguir de sus abuelos, a los que no conoce, una declaración jurada ante notario de que ella es hija de Alfonso Piñeiro, uno de los vástagos que tuvo el matrimonio. Necesita el documento porque sueña con ser cineasta y eso le podría abrir las puertas a una beca.

Ambientada a mediados del año 2000, la llegada de Marina a Vigo es el punto de partida de una cinta sobria, que destaca por un guion tan sutil como preciso, que no toma por tonto al espectador, y una estructura arriesgada e imaginativa que no teme convertir parte de la historia en una fábula y un juego de espejos. Organizada en varios capítulos, cada uno de ellos comienza con una pregunta o una reflexión que se hace Marina y la lectura de algunos pasajes de los diarios de su madre, mientras registra con su videocámara de aficionada los lugares por los que transitaron sus padres.

A lo largo de los episodios, la joven conocerá a sus tíos que, poco a poco, irán contándole quién era su padre, sus gustos, cómo se ganaba la vida o cuál fue su historia de amor, hasta llegar a los abuelos. En el camino, mientras trata de construir los recuerdos, Marina descubrirá incoherencias, falsedades y secretos, frutos del estigma y el tabú con el que convivieron los familiares de una generación perdida a consecuencia de la heroína y el sida, asunto que aprovecha Simón para elaborar un ensayo acerca de la fragilidad de la memoria y rendir homenaje a todas esas personas que murieron sin habérselo buscado.

El peso de la película recae sobre los hombros de la debutante Llúcia García, una joven a la que encontraron en un casting de alrededor de 3.000 muchachas al que ni siquiera se iba a presentar. Con una mirada muy especial y una sensibilidad única, la joven borda a esta muchacha llena de curiosidad, que se acerca a la historia de sus padres desde la tolerancia y la aceptación, pese a que vivirá momentos especialmente duros. No está sola. Tristán Ulloa, Sara Casasnovas, Miryam Gallego, Janet Novás o Alberto Gracia ponen el rostro a los tíos, cada uno de ellos también con sus recuerdos y sus memorias acerca de Alfonso, mientras que José Ángel Egido y Marina Troncoso dan vida a los esquivos abuelos en una cinta con unas buenas interpretaciones.

La música de cuerdas, obra de Ernest Pipó, y la fotografía de Hélène Louvart, con mucha atención al color y la luz, que conjuga planos naturalistas, donde Vigo y su mar lucen espléndidos, con otros más exquisitos y elegantes y unas pocas imágenes arenosas y de baja resolución de la videocámara, no hacen más que arropar una película que lo tiene todo para cerrar de manera redonda la trilogía pero que sin embargo no lo hace. Porque, a pesar de los temas que toca, 'Romería' rara vez emociona. Quiza lo que no quería Simón es caer en la sensiblería. En todo caso, 'Romería' es un buen final a estas tres películas tan personales.