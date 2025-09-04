Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Llúcia García da vida a Marina.

'Romería', un buen cierre a una trilogía familiar

La última película de Carla Simón goza de un guion sutil y preciso y unas interpretaciones redondas, pero rara vez emociona

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:58

Dice Carla Simón (Barcelona, 38 años) que aunque el punto de partida de 'Romería' es personal, ella no hizo el viaje que plantea la ... película ni de la forma en que se plasma. Es difícil, sin embargo, cuando se ve el largometraje, no tener presente la complicada historia de sus padres, Kin y Neus, que se amaron en la Vigo de los ochenta, donde se hicieron adictos a la heroína. La directora nunca conoció a Kin porque su madre se separó de él al quedarse embarazada y se marchó a Barcelona para desengancharse de la heroína. Carla nació en 1986, sana, y su padre murió en Galicia tres años después. En 1993 fallecería su madre de sida.

