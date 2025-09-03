'Romería', 'Sirât' y 'Sorda', preseleccionadas para los Oscar

'Romería', de Carla Simón, 'Sirât', de Óliver Laxe, y 'Sorda', de Eva Libertad, son los tres títulos preseleccionados por la Academia de las Artes ... y las Ciencias Cinematográficas de España para representar a España en la próxima edición de los Oscar, la número 98, en la categoría de mejor película internacional.

Han sido la actriz Emma Suárez y el actor Juan Diego Botto, «los dos mejores actores del cine español», como bromeó el presidente de la academia, Fernando Méndez-Leite, miembros tanto de la academia española como de la de Hollywood, los encargados de dar a conocer los tres largometrajes, acompañados de la notaria Eva Fernández Medina. El próximo 17 de septiembre se anunciará la película que finalmente representará a nuestro país en los premios de la academia de Hollywood, que se entregarán el 15 de marzo de 2026.

De todos ellos, 'Romería', escrita y dirigida por Carla Simón, es la única película que aún no se ha estrenado en España. Lo hará este viernes. Con ella, la cineasta, ganadora del Oso de Oro de Berlín por 'Alcarràs', cierra su trilogía familiar, en este caso explorando las raíces de su familia paterna. La cinta sigue los pasos de Marina, una joven de 18 años que perdió a sus padres cuando era muy pequeña, en su viaje a Vigo para conseguir unos documentos de sus abuelos que acrediten que es hija de Alfonso Piñeiro, de cara a optar a una beca universitaria para poder estudiar cine. A partir de ahí comenzará un recorrido por la memoria en el que tratará de reconstruir la historia de amor de sus padres, rodeada de estigmas y tabúes.

Ampliar Llúcia García y Tristán Ulloa en 'Romería'.

'Sirât', de Oliver Laxe, fue una de las grandes sorpresas de la temporada cuando se estrenó en febrero. Sensorial, hipnótica y brutal, la película sigue a Luis, al que da vida Sergi López, a su llegada a una rave perdida en medio de las montañas del sur de Marruecos. Busca a su hija, que desapareció hace unos meses en una de esas fiestas, pero al no encontrarla decide seguir a un grupo hasta otra celebración que tendrá lugar en el desierto. Llena de imágenes poderosas, esta atípica película de aventuras se queda inevitablemente anclada en la memoria y así lo ha debido ver Neon, prestigiosa distribuidora de cine independiente responsable de otras ganadoras del Oscar como 'Parásitos', que estrenará la cinta en EE UU en noviembre. Será un buen espaldarazo para una cinta que solo en España ha superado ya los 2,5 millones de euros de recaudación.

Ampliar Un fotograma de 'Sirât'.

'Sorda' es la ópera prima de Eva Libertad, hermana de la actriz protagonista de la ficción, Miriam Garlo. En la película Garlo da vida a Ángela, una madre primeriza y sorda, que debe aprender a manejarse en su maternidad en un mundo que casi nunca tiene en cuenta su discapacidad. La película se presentó en la sección panorama del Festival de Berlín, del que se fueron con un premio que luego ratificó el Festival de Málaga, donde se hicieron con la Biznaga de Oro y Garlo recibió el premio a la mejor interpretación femenina (ex aequo con Ángela Cervantes). Con más de 114.000 espectadores, la cinta recaudó más de 705.000 euros.