San Sebastián auxilia al cine argentino frente a la motosierra de Milei

Las películas inaugurales de San Sebastián se eligen en algunas ocasiones por su estrella protagonista, cuya presencia da lustre al inicio del festival. Este año ... no ha sido el caso. La 73 edición del Zinemaldia ha echado andar con una primera imagen que es todo un síntoma de los tiempo: la N gigante de Netflix acompañada del sonido 'tudum'. Escoger una producción argentina de la plataforma para abrir la 73 edición del festival español más importante es una declaración de apoyo a una cinematografía que está siendo desmantelada por el gobierno de Javier Milei.

Nada menos que tres largometrajes del país andino compiten por la Concha de Oro: '27 noches', del uruguayo Daniel Hendler; 'Belén', de la actriz y directora Dolores Fonzi; y 'Las corrientes', de Milagros Mumenthaler. Además, la cantante Lali Espósito forma parte del jurado que preside Juan Antonio Bayona. La autora de temas como 'Payaso' y 'Fanático' ha sido objeto de ataques por parte del presidente argentino, con el que mantiene un enfrentamiento público.

El director Santiago Mitre, productor de '27 noches', agradeció el apoyo de José Luis Rebordinos y su equipo: «Sufrimos constantes ataques y menosprecios del presidente, que ha cerrado simbólicamente la financiación pública que nos ha permitido hasta ahora trabajar. Que esta película abra el Festival de San Sebastián es una señal que nos regocija y nos recuerda que el cine argentino es importante en el mundo».

Ampliar Daniel Hendler y Marilú Marini en '27 noches'.

'27 noches' es una comedia con aroma detectivesco basada en una novela de la psicoanalista y escritora Natalia Zito, inspirada a su vez en el caso real de la artista plástica Sarah Katz. La protagonista, encarnada por Marilú Marini, es una excéntrica y adinerada mecenas, cuyas hijas la internan en una clínica psiquiátrica durante los 27 días y 27 noches del título. Una mujer bohemia que siempre ha vivido a su antojo, rodeada de obras de arte y de artistas que se benefician de su generosidad. Tras su internamiento, un perito (interpretado por el propio Daniel Hendler) tendrá que convivir con ella para emitir un diagnóstico que certifique si sufre demencia o está cuerda.

Ambos son como la noche y el día; ella liberada y hedonista, él tímido y acomplejado. La acción salta del pisazo de la protagonista al instituto de salud mental, con ecos del manicomio de 'Alguien voló sobre el nido del cuco'. «Hablamos de las normas que se imponen en la salud mental, que muchas veces dejan a personas excluidas de la sociedad», argumenta Daniel Hendler, director de títulos como 'El candidato' y 'Un cabo suelto'. Los créditos finales informan de que ya no se interna a nadie en Argentina sin su consentimiento y que la protagonista vivió hasta los 104 años.

El perito-detective enfrentado a la excéntrica señora proporciona los mejores momentos de una película simpática que se ve con agrado. Los cuidados, el mundo del arte, la familia castradora y el libre albedrío proporcionan material dramático de primer orden a '27 noches', que, de momento, no tiene fecha de estreno en España.