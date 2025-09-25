Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Leonardo DiCaprio, en un fotograma de 'Una batalla tras otra'. R. C.

'Una batalla tras otra': la revolución nunca se acaba

Paul Thomas Anderson dirige este wéstern moderno, protagonizado por DiCaprio y Penn, una sátira desoladora de la sociedad estadounidense

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:20

Tres ideas rondaban la cabeza de Paul Thomas Anderson cuando en el año 2000 comenzó a trabajar en 'Una batalla tras otra'. En primer lugar, ... el director de 'Licorice Pizza' quería hacer una película donde las persecuciones de coche tuvieran un gran peso, un asunto este al que regresaba cada dos o tres años. Le obsesionaba también que en el epicentro del relato hubiera una mujer fuerte y revolucionaria. Finalmente, tenía interés en adaptar 'Vineland', de Thomas Pynchon, una obra sobre los movimientos radicales y contraculturales de los años sesenta, que el autor escribió en los ochenta. Su intención era trasladar su significado al año 2000. Consciente de que la adaptación iba a ser «muy difícil», «robé las partes que realmente resonaban conmigo y empecé a juntar todas estas ideas con su bendición», explica el atípico cineasta en las notas de producción.

