Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gabriel Moreno, dando los últimos retoques al cartel de 'Una batalla tras otra'.

Celuloide a lápiz

El cordobés Gabriel Moreno ha diseñado el cartel de 'Una batalla tras otra', la última película de Paul Thomas Anderson, que llega este fin de semana a las salas

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:13

Dice Gabriel Moreno (Baena, Córdoba, 52 años) que si él pudiera ganarse la vida con el cine, no volvería a coger un lápiz en lo ... que le resta de existencia. Por eso cuando recibe un encargo de esta industria que le «flipa y apasiona», aparca a un lado su carrera como artista -ha expuesto en galerías y ferias de arte de todo el mundo como Nueva York, Singapur, Londres, Hong Kong, Estocolmo o Sídney- y vuelve a dejarse llevar por las reuniones interminables, los correos electrónicos a deshoras y las fechas de entrega. Y más si detrás de esa petición está un cineasta tan inquieto y brillante como Paul Thomas Anderson. El baenense ha dibujado el cartel de 'Una batalla tras otra', la película que este fin de semana llega a las salas de cine. Un afiche en el que puede verse a Willa, la adolescente en torno a la que gira la cinta, con esposas y blandiendo un arma, rodeada por algunas de las prendas que la joven luce en el filme y la bata de cuadros que Leonardo DiCaprio viste en buena parte del alocado largometraje.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  2. 2 La policía cree que el menor detenido por asesinato se equivocó de objetivo: «No cometáis el mismo error que en España»
  3. 3 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  4. 4 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  5. 5

    El boom de la importación de coches nuevos para los concesionarios deja pequeño el puerto de Málaga
  6. 6

    Seis meses de obras y 4,5 millones para reabrir el túnel de la alta velocidad inundado en Abdalajís
  7. 7 Ganas de San Diego Comic-Con Málaga: miles de personas disfrutan del paraíso friki en su primer día
  8. 8 Un acertante se lleva el bote de 130 millones de euros del Euromillones, que deja un millón en Málaga
  9. 9 El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones
  10. 10 McArthurGlen renovará su oferta comercial con tres nuevas tiendas outlet en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Celuloide a lápiz

Celuloide a lápiz