El Premio Nobel es la victoria

Joaquín Ramírez

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

La concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 ha llenado de esperanza a los defensores de la democracia y la justicia. Objetivamente, el Nobel ... tiene una trascendencia y una importancia proverbial en todas las materias, ya sea de literatura o de física, no digamos el de la Paz. Muchas veces el mundo ha estado muy atento al veredicto del Comité Noruego y masivamente ufano, tras conocer el desenlace. Pero, a veces, en situaciones de división, ha habido vencedores y vencidos. 2025 ha sido una edición de gran acierto, menos en salva sea la parte... Arruga el ceño Nicolás Maduro, visiblemente indignado dice que no le importa nada la decisión del «imperialismo». Es un palo, creían los autodenominados bolivarianos que cuando robaron las elecciones presidenciales perpetraron el crimen perfecto. Pero esta reacción de profundo disgusto, en tanto los personajes del régimen aún se tienta la ropa -de puro miedo físico y dinerario- por la presencia de la fuerza naval y aérea estadounidense en sus orillas, era de esperar. A los chavistas de Maduro, más que a nadie, compete la mala noticia de que su principal opositora, la enemiga más despreciada, pero temida y odiada, es la ganadora y ellos los grandes perdedores. Terrible, ya nadie les quiere y tampoco les cree, «¡amigo bolivarianooo...!»

