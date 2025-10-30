Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Tribuna

El empresario, el cura y el sindicato

Fernando Arcas

Historiador

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

Comenta

En la Málaga de la transición, antes de la muerte de Franco, había empresarios con crisis de conciencia social, curas que dialogaban con el marxismo ... y a los que se multaba por sus homilías, y sindicatos que luchaban en la clandestinidad por mejoras sociales y políticas y cuyos militantes iban a la cárcel por ello. Nada que ver, por tanto, con esta otra Málaga en la que la democracia se cuestiona abiertamente en sus valores, y el capitalismo neoliberal parece campar a sus anchas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, el último prófugo del caso Malaya, queda en libertad
  2. 2 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  3. 3

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  4. 4

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  5. 5 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  6. 6 Las lluvias dejan ya hasta 50 litros en Málaga
  7. 7 Educación aprecia tres faltas muy graves en el profesor suspendido por propasarse con una menor en un conservatorio de Málaga
  8. 8 Aemet activa el aviso rojo por «lluvias torrenciales» en Huelva: la Junta pide «evitar desplazamientos»
  9. 9

    La huelga de técnicos superiores sanitarios deja en el aire la realización de 30.000 pruebas diarias en Málaga
  10. 10 Detenido por la presunta agresión sexual a una conductora de VTC en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El empresario, el cura y el sindicato