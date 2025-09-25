Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Begoña Gómez y Cristina Álvarez en la tribuna de invitados del Congreso Efe

El juez ordena a la UCO que investigue los mails de Begoña Gómez por los que quiere enviarla al jurado

La Complutense ha entregado a Peinado decenas de mails de la mujer del presidente y de su asesora de Moncloa

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:58

El juez Juan Carlos Peinado, instructor del 'caso Begoña Gómez, ha enviado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil las decenas de ... mails que ha aportado a la causa el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid UCM), Juan Carlo Doadrio. Este alto cargo de la Complutense aseguró en su momento en sede judicial haberse cruzado un centenar de correos electrónicos con Gómez y con la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, quien supuestamente trabajaba para la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez, aunque cobraba (y cobra) un sueldo público como directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno.

