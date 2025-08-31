Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez visita Orense durante la ola de incendios. EFE

Sánchez presenta este lunes su propuesta de Pacto de Estado para la emergencia climática

El presidente también ofrece una entrevista en el Telediario de TVE mientras Feijóo se lleva a la dirección nacional del PP a Aranjuez

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 18:54

Tras el relativo parón veraniego, la maquinaria de los principales partidos echa a andar este lunes con varias citas destacadas. El presidente del Gobierno, Pedro ... Sánchez, presenta en Madrid su propuesta de Pacto de Estado para afrontar la emergencia climática en un acto que se celebrará en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y en el que estará arropado por la plana mayor del Gobierno y del PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3

    Luces y sombras de la Feria de Málaga
  4. 4 El nuevo horario de Mercadona a partir del próximo 1 de septiembre
  5. 5 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  6. 6 El segundo premio de La Primitiva de este sábado, en Málaga
  7. 7 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  8. 8

    Carlos, el policía metalero:«El que me conoce en lo personal y luego se entera de mi trabajo, al principio, le choca»
  9. 9 La provincia de Málaga llegará a los 37 grados en un domingo con tormentas en España por un frente atlántico
  10. 10

    Pedro Bendala: «La ampliación del aeropuerto de Málaga permitirá estar conectados con 200 ciudades»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sánchez presenta este lunes su propuesta de Pacto de Estado para la emergencia climática

Sánchez presenta este lunes su propuesta de Pacto de Estado para la emergencia climática