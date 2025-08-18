Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra de Defensa, Margarita Robles. EFE

Robles sostiene que solo la UME puede atacar el fuego y acusa al PP de «demagogia» por pedir más medios militares

En el noveno día de incendios consecutivos que asolan España la ministra de Defensa ha acusado a Feijóo de «saber» que el ataque directo «solamente lo pueden hacer los profesionales»

EP

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:59

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado al PP de actuar con «demagogia política» al pedir más medios militares para luchar contra los incendios forestales ... que están asolando gran parte del territorio español, precisando que la Unidad Militar de Emergencias (UME) lleva desplegada desde el día 2 de agosto ya que estos agentes son los únicos que pueden atacar directamente el fuego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  2. 2 Un vuelco en la cuneta en la A-45 de Málaga provoca retenciones y un evacuado al hospital
  3. 3 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
  4. 4 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  5. 5 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  6. 6 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  7. 7

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  8. 8 Una roca entra en la atmósfera a 239.000 km/h y genera una gran bola de fuego que sobrevuela Málaga
  9. 9 Dos detenidos por saquear el cobre de las obras del Materno de Málaga
  10. 10

    «Vivimos en la caravana y nos hemos montado una piscina»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Robles sostiene que solo la UME puede atacar el fuego y acusa al PP de «demagogia» por pedir más medios militares

Robles sostiene que solo la UME puede atacar el fuego y acusa al PP de «demagogia» por pedir más medios militares