Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso EP

Feijóo, Ayuso y Guardiola preludian con críticas a la inacción de Sánchez su visita a las zonas calcinadas por el fuego

La presidenta madrileña acusa al Gobierno de falta de «rigor» y «humanidad»

J. Arias

Domingo, 17 de agosto 2025, 12:56

El Partido Popular ha elevado el tono contra Pedro Sánchez este domingo por la mañana como consecuencia de la grave ola de incendios que asola ... el país desde hace ya más de una semana. Lo ha hecho el propio Alberto Núñez Feijóo al asegurar que «el Gobierno tiene que dejar de llegar tarde siempre» y pedir a Sánchez que «no deje pasar más tiempo y lleguen los medios ya».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
  2. 2 Luismi, hospitalizado con varias fracturas maxilofaciales, tendrá que pasar por el quiríofano
  3. 3 La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos y sanciona con 200 euros
  4. 4 Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso
  5. 5

    Salir de los testigos de Jehová: cuando el paraíso es una jaula
  6. 6 Tarjeta acreditativa de discapacidad en Andalucía: ¿para quién es y cómo se consigue?
  7. 7 Dos detenidos por saquear el cobre de las obras del Materno de Málaga
  8. 8 Jubilación desde los 52 años y sin recortes en profesiones duras o de riesgo: requisitos y trámites
  9. 9 Aemet ya advierte de terral en el arranque de la Feria de Málaga
  10. 10

    El Málaga rescata un punto en un partido que al final pudo ganar (1-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Feijóo, Ayuso y Guardiola preludian con críticas a la inacción de Sánchez su visita a las zonas calcinadas por el fuego

Feijóo, Ayuso y Guardiola preludian con críticas a la inacción de Sánchez su visita a las zonas calcinadas por el fuego