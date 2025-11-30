Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pradas: «Yo en la piel de Mazón hubiera cancelado la agenda el día de la dana»

La exconsellera valenciana señala que el jefe de gabinete del presidente, José Manuel Cuenca, le dijo a mediodía: «Mazón está de actos. Me vas informando a mí»

Pablo Alcaraz

Valencia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 22:16

«Yo en su piel hubiera cancelado la agenda, evidentemente». Con esta contundencia se ha pronunciado este domingo la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé ... Pradas, investigada en la causa judicial de la dana, sobre lo que hubiera hecho ella el 29 de octubre de 2024, día en la que una fatal riada arrasó la provincia de Valencia causando la muerte de 229 personas y daños materiales por valor de casi 18.000 millones de euros, en caso de haber sido presidenta de la Generalitat.

