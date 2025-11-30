Pradas: «Yo en la piel de Mazón hubiera cancelado la agenda el día de la dana»

«Yo en su piel hubiera cancelado la agenda, evidentemente». Con esta contundencia se ha pronunciado este domingo la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé ... Pradas, investigada en la causa judicial de la dana, sobre lo que hubiera hecho ella el 29 de octubre de 2024, día en la que una fatal riada arrasó la provincia de Valencia causando la muerte de 229 personas y daños materiales por valor de casi 18.000 millones de euros, en caso de haber sido presidenta de la Generalitat.

La máxima responsable del servicio de Emergencias valenciano ha recordado en su primera entrevista tras más de un año de la catástrofe para el programa de televisión 'Salvados' de La Sexta que el propio jefe del Consell, Carlos Mazón, ya ha reconocido que se equivocó al no haber cancelado su agenda el 29-O.

Durante la entrevista ha desvelado algunas claves sobre el seguimiento de la emergencia que hizo el Gobierno valenciano y, sobre todo, sus estamentos más altos la mañana de la tragedia. Según ha explicado Pradas, ya en la mañana del día de autos, ella traslada al pleno del Consell que el temporal estaba ocasionando problemas en la comarca de la Ribera Alta, donde la gran cantidad de lluvia estaba provocando rescates. A raíz de esta circunstancia, ha asegurado que Mazón les pidió que le siguieran informando.

La exconsellera ha comentado que a las 13:00 horas del 29-O, el entonces presidente no le cogió el teléfono y sostiene la teoría de que se trataba de una casualidad y que estaría haciendo unas declaraciones o inmerso en una reunión. Al no poder establecer contacto directo con Mazón en ese momento, Pradas abre una serie de comunicaciones por mensajería en las que le informa de que se han decretado las alertas hidrológicas sobre el río Magro y el barranco del Poyo. «Me dijo que perfecto, que le fuera diciendo», señala y, ya sobre el mediodía, es el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, quien le dice: «Mazón está de actos. Me vas informando a mí».

«Imagino que las cosas que yo le iba contando a Cuenca se las informaría al presidente», supone la responsable de Emergencias durante la dana. Pradas ha llegado a afirmar en la entrevista que hubo un momento en el que el jefe de gabinete del presidente le deja entrever que le había transmitido al jefe del Consell la información que ella le había comunicado sobre la evolución del temporal y las inundaciones.

Movimiento de la UME

Pradas también ha aseverado que en Presidencia eran conocedores de la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a Utiel o de la convocatoria de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para las 17:00 horas en l'Eliana. «Había interés en estar informados pero no constaté la preocupación más allá de que siguiera informando», concluye.

Pradas apunta a las predicciones a la baja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a la hora de afrontar la preemergencia. «El día 28, es algo que no sabe la gente, nos acostamos en alerta amarilla, y con pronósticos de entre 150 y 180 litros», recuerda.

La ex consellera también declara que las medidas preventivas adoptadas por las universidades y los ayuntamientos no eran exageradas ante los datos públicos ya existentes. Ya sobre las acciones de carácter reactivo, como el SMS de alarma masiva, la exconsellera lamenta no haber tenido conocimiento de su protocolización a la hora para haberla lanzado antes, pero ha afirmado que esa hoja de ruta no existe: «Ojalá hubiéramos tenido protocolos, pero no existe un protocolo de Es Alert, un año después sigue sin existir».